Минспорта: Наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым

Подписанный 24 мая указ президента № 201 «О противодействии допингу в спорте» готовился давно и призван поддержать борьбу за чистоту спорта, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.



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Он отметил, что ведомство является проводником государственной политики в сфере борьбы с допингом и выступает за ужесточение санкций против нарушителей.

— Наказание за допинг должно быть суровым и неотвратимым, — подчеркнул представитель министерства. По его словам, необходимо прежде всего ударить по рукам тех, кто склоняет спортсменов, прежде всего молодых, к употреблению запрещенных препаратов. Именно поэтому правительству поручено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за использование допинга и склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

В случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг этим лицам будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.

— При этом, — заявил Нестерович, — доказательная база должна быть «железной», пройдены все инстанции, чтобы решение о допинговой дисквалификации вступило в силу и уже не подлежало обжалованию.

— Согласование указа с заинтересованными сторонами шло непросто. Необходимость некоторых пунктов, ужесточающих ответственность, приходилось дополнительно обосновывать. Речь, в частности, о возвращении наград, — отметил пресс-секретарь Минспорта. По его словам, в октябре прошлого года проект указа был вынесен на общественное обсуждение, все здравые предложения были учтены.

Нестерович сообщил, что при подготовке документа велись консультации со Всемирным антидопинговым агентством и экспертами Совета Европы. Еще в 2006 году Беларусь ратифицировала конвенцию СЕ против применения допинга, а в январе 2018 года — дополнительный протокол к ней о взаимном признании допинг-контроля.

Как отмечалось в комментарии к указу, за систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.