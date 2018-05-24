Кузнецы стекла, или Как в Березовке мастера изготавливают спецзаказы



Если посетить музей стекла на ОАО «Стеклозавод «Неман», экскурсантам обязательно расскажут и покажут, какие спецзаказы изготавливались на заводе за всю его историю. Чего тут только не делали! И вазу с портретом Леонида Брежнева, и сервизы с гербом Республики Беларусь для наших посольств в разных странах мира, и даже венецианское стекло, тайна которого была разгадана выдувальщиком Анатолием Федорковым. О высоком уровне березовских мастеров свидетельствует и недавний, возможно, еще никому неизвестный, факт…

Наша знаменитая биатлонистка Дарья Домрачева на кубке Мира завоевала хрустальный глобус, изготовленный на немецком предприятии, а во время одной из презентаций он возьми и разбейся. Восстанавливали главный приз на ОАО «Стеклозавод «Неман». И никто даже не догадался, что и тут приложили руки березовские мастера…

Совсем недавно в коллекции спецзаказов появилась новинка – главный приз для республиканского фестиваля народных культур. Назвали его цветик-самоцветик. Сегодня мы расскажем об истории этого спецзаказа, для чего корреспондент отправился понятно куда – в кузницу стекла. Да-да, вы не ослышались. Именно так в Древней Руси называли стеклодувов – кузнецы стекла. И хотя в производстве стеклянных изделий отсутствует молот и наковальня, название совершенно точно определяет сам процесс. Правда куют стеклодувы красоту своим дыханием и душой. А создают ее прежде – художники. Поэтому первым делом я зашла к автору «цветика-самоцветика», главному художнику предприятия Василию Дмитриевичу Самохвалову. Стоит сказать, что авторских работ на его счету не одна тысяча. Но сегодня о последней.

Идея может прийти даже во сне

Творческие люди, будь то поэты, писатели, ученые, художники отличаются от других тем, что работают… даже во сне. Самый яркий пример – таблица Менделеева. Ученый придумал систему химических элементов, но не мог расставить их в необходимом порядке. Ему помогло сновидение: он увидел таблицу с идеальным расположением элементов, и вот уже не первое столетие каждый школьник зубрит не что иное, как сон Менделеева. И множество открытий чудных и изумительных идей творческим людям приходят во снах. И не только. Их мысль работает всегда, недаром о талантах говорят – не от мира сего. Художники на стеклозаводе тоже – особая каста. Не удивительно. Что без них стекло… Пустышка…

Однако, о главном -- призе для республиканского фестиваля народных культур. Вот уже двенадцать лет березовские художники являются авторами фестивальных призов. И каждый раз, исходя из основной идеи праздника дружбы, они создают новый хрустальный символ. Это были и изысканные тарелки и вазы, в прошлом году -- парящий над Беларусью аист. Казалось бы, откуда еще черпать идеи?

– Это и является основной сложностью изготовления таких заказов, – подтверждает Василий Дмитриевич. – Каждый год необходима новая оригинальная задумка. А ведь она должна еще и соответствовать техническим возможностям предприятия. Для воплощения идеи в жизнь, кроме талантливых мастеров, работающих в экспериментальном цеху, необходима оснастка. Здесь надо учитывать, что есть определенные формы и под них «подгонять» будущее изделие. Так как покупка новых форм обойдется предприятию дороже стоимости самого изделия.

Кто они, помощники художника?

В этом году символом фестиваля станет хрустальная стела, увенчанная цветиком-семицветиком, символизирующим собой народности, проживающие в Беларуси. Как и кто осуществил задумку автора? Какие были сложности? Чтобы узнать это, мы отправились в экспериментальный художественный участок, созданный на заводе специально для того, чтобы изготавливать штучные заказы. Здесь собраны потомственные мастера высочайшего класса. Они и воплощают в жизнь творческие замыслы художников.





Для начала, история идеи цветика-самоцветика.

– Если кто-то думает, что образ изделия создается за какой-то четко отведенный период, то ошибается, – рассказывает секреты профессии Василий Дмитриевич. – Обычно о новом призе для фестиваля народных искусств начинаешь думать сразу после того, как изготовлен нынешний. Он снова должен быть неповторим. А ведь основных символов не так уж много – национальные цвета, народные орнаменты, животные. Поэтому данный приз считается сложной задачей, как для художника, так и для мастеров.

Это подтвердили и в экспериментальном участке. Олег Кумпяк и Роман Журавский работают здесь около десятка лет. Начинали как все – от выдувальной печи или на штамповочной линии. Но творческих людей, как говорится, видно издалека. А художники их «чуют». Поэтому мужчины оказались здесь. На их счету уже не один спецзаказ и даже не сотня.





– Несмотря на сложность, работа нравится, – говорит Олег. – Особенно, когда из уже обработанных и отшлифованных составных частей складывается готовое изделие.

– Обычно, – продолжает Роман, – штучные заказы состоят из нескольких частей, и поверхность каждой из них должна быть идеально ровной, иначе в итоге получится «Пизанская башня».





Все это мастера делают «на глаз», но кроме хорошего глазомера необходим, конечно же, и художественный подход. В нашем цветике-самоцветике много составных частей, а самые сложные и для выдувальщиков, и для шлифовщиков – лепестки. Выдувальщикам ради них приходилось не раз и не два бегать к печке, а шлифовщикам каждый из лепестков обласкать руками. Ведь не шутка – десять больших призов и 60 маленьких!

Но в итоге вот оно – чудо! И, конечно же, оно не последнее. Уже сегодня на столе у Василия Дмитриевича Самохвалова лежит эскиз нового заказа – главного приза для Международного конгресса участников космических полетов, который пройдет в сентябре этого года.







