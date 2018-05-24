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Госорганизации должны будут дублировать информацию на сайтах на беларуском языке
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Больше мовы появится на сайтах госорганизаций со следующего года: они будут обязаны дублировать основную информацию на обоих государственных языках,
Что будет дублироваться
В обязательном порядке на двух языках будет указана следующая информация:
Не нужно будет дублировать на тексты нормативных правовых актов и бланки: они приводятся на том языке, на котором их принимали. Новости тоже не нужно будет писать на двух языках. Кроме этого, сайты должны стать доступны для инвалидов по зрению.
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