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Госорганизации должны будут дублировать информацию на сайтах на беларуском языке

25.05.2018 14:52 — Разное | KYKY  
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Больше мовы появится на сайтах госорганизаций со следующего года: они будут обязаны дублировать основную информацию на обоих государственных языках, сообщило Министерство информации в ответе на обращение БНФ. Законодательно эта норма закреплена в постановлении Совмина № 797. Притом правило распространяется на все госорганы, организации и общества, где государство владеет долей. 

Что будет дублироваться

В обязательном порядке на двух языках будет указана следующая информация: 

  • основные сведения (наименование и структура органа или организации, адрес и номера справочных служб, режим работы, сведения о задачах и функциях, перечень территориальных органов или подразделений, сведения о руководителе);
  • о работе с обращениями (порядок, места и время личного приема, порядок рассмотрения обращений, способ подачи, номера телефонов, режим работы и так далее);
  • по административным процедурам (наименования процедур, порядок подачи заявлений, перечни документов, сроки проведения, время и место приема, имена должностных лиц и так далее);
  • о товарах (работах, услугах), которые производит организация, а также цены и тарифы;
  • формы обратной связи.

Не нужно будет дублировать на тексты нормативных правовых актов и бланки: они приводятся на том языке, на котором их принимали. Новости тоже не нужно будет писать на двух языках. Кроме этого, сайты должны стать доступны для инвалидов по зрению. 

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