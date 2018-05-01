Во дворе дома по улице Пролетарской в Хотимске «полным ходом» идут ремонтные работы

В прошлом году на прием к председателю Хотимского районного исполнительного комитета Дмитрию Рубану обратилась одна из жительниц района, проживающая в Хотимске, в доме №37 по ул. Пролетарской. Тогда женщина обратила внимание на проблему жильцов многоквартирного дома: дворовую территорию, которая постоянно затапливалась во время дождей. Тогда глава района пообещал лично побыть на месте и сделать вывод. Посетив объект, Дмитрий Михайлович дал поручение произвести необходимый ремонт. Но…

Еще тогда возник разговор о том, что дворовую территорию стоило бы заасфальтировать, привести в должный эстетический вид. Руководитель района был согласен с этим мнением, но заметил, что ремонта требует не только дворовая территория по Пролетарской, 37. Он отметил, что поступательно будут заасфальтированы все дворы многоквартирных домов, но исходя из необходимости: какой больше требует “строительного вмешательства”, то есть поэтапно, по две дворовые территории в год.

И вот на Пролетарской начаты работы.

— Да, действительно, на указанной дворовой территории начаты подготовительные работы для асфальтирования, — рассказал Дмитрий Кокотов, заместитель председателя райисполкома. – Снят старый асфальт, поврежденные бордюры. Сейчас требуется убрать корни деревьев. В плане проведение работ по благоустройству дворовой площадки, которые будут осуществляться за счет средств, заработанных на районном субботнике.

— А еще одна дворовая территория?

— И это будет сделано. Какая конкретно вы сообщите вашим читателям после начала работ, — пояснил зампред.

Вот и получилось, что обещания выполняются. В самом деле, ожидать, что Хотимщина станет идеальной по щелчку, глупо, а вот положить начало доброй традиции делать что-то конкретное для нашей малой родины – это достойное начинание.

Янина МАВИЧ