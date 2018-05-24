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Полиция арестовала Вайнштейна за изнасилование
25.05.2018 18:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщается, что продюсер сам пришел в участок, где ему зачитали обвинение в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии по отношению к другой. Речь идет о Люсии Эванс, которая утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2004 году. Также следователи заинтересовались поступившей информацией о финансовых злоупотреблениях продюсера.
Уже известна сумма залога, которую Вайнштейну придется выплатить — миллион долларов. Еще два условия — ношение мониторингового устройства и добровольный отказ от зарубежных поездок.
Напомним, скандал вокруг продюсера разгорелся прошлой весной, когда сразу несколько актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них были и первые звезды Голливуда, например, Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
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Сообщается, что продюсер сам пришел в участок, где ему зачитали обвинение в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии по отношению к другой....
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