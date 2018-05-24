Полиция арестовала Вайнштейна за изнасилование





Сообщается, что продюсер сам пришел в участок, где ему зачитали обвинение в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии по отношению к другой. Речь идет о Люсии Эванс, которая утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2004 году. Также следователи заинтересовались поступившей информацией о финансовых злоупотреблениях продюсера.

Уже известна сумма залога, которую Вайнштейну придется выплатить — миллион долларов. Еще два условия — ношение мониторингового устройства и добровольный отказ от зарубежных поездок.

Напомним, скандал вокруг продюсера разгорелся прошлой весной, когда сразу несколько актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них были и первые звезды Голливуда, например, Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.