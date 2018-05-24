Белорусы смогут самостоятельно высчитывать свои пенсии

Белорусы смогут самостоятельно высчитывать, какой размер пенсии им положен согласно трудовому законодательству. Такой калькулятор появился на сайте Портала социальной защиты.

Правда, есть и одно "но": расчет может иметь определенные погрешности, так как мало кто самостоятельно сможет высчитать собственный индивидуальный коэффициент заработка.

Помимо пенсии во возрасту, калькулятор представляет возможность высчитать положенную пенсию по инвалидности, пенсию по потере кормильца и социальные пенсии.

Минимальная пенсия в Беларуси составляет 25% от предельного размера БПМ за два последних квартала, что по состоянию на май 2018 года составляет Br51,65. Для получения минимальной трудовой, а не социальной пенсии, необходимо иметь стаж не менее 15 лет, в течение которого уплачивать все полагающиеся взносы в бюджет страны.