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Новости экономики за 25 мая: как колебания нефтяного рынка влияют на Беларусь?

25.05.2018 21:20 — Разное | ОНТ  
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Прогноз погоды, курс доллара и цена за баррель нефти. В информационных лентах есть всего несколько тем, которые буквально каждый день попадаются на глаза белорусам. С погодой понятно – хотя мы и ругаем иногда синоптиков, нужно признать, что они научились предсказывать дождь с вероятностью в конкретных процентах.

Внимание к курсу доллара у нас скорее по привычке, с тех пор, когда считали зарплаты в миллионах. Но последние пару лет зелёная банкнота с портретом Джорджа Вашингтона буквально прижата красивой металлической монетой в два белорусских рубля, и мы постепенно теряем смысл следить за валютным колебанием в полкопейки. То ли дело стоимость барреля нефти. Несколько лет мировая экономика швыряет 160-литровую бочку,словно пушинку.

110 долларов за марку «Брент» в мае 2014–го и всего 30 – в январе 2016-го, когда даже цена в полсотни казалась высокой. И вот теперь уже 80 за баррель. Котировки растут – повторяют как мантру эксперты. И возможен разгон до сотни.

А нам-то что с этого? Резонный вопрос, который может задать простой белорус, на первый взгляд очень далёкий от скважин чёрного золота. Начнём с того, что на поверхности.

Рядом – богатая углеводородами Россия. И продажа нефти формирует почти половину бюджета соседней страны, в которую мы продаём львиную долю своих товаров. В прошлом году цены на нефть выросли. У россиян стало больше денег, и белорусский экспорт сразу прибавил 17%.

Но перейдём непосредственно к торговле энергоресурсами. Начнём с плохого. Стоимость нефти напрямую влияет на цену бензина и дизеля, но для нас это менее ощутимо.

В Беларуси топливо – одно из самых дешёвых в мире. Наши нефтеперерабатывающие заводы продают бензин внутри страны ниже себестоимости, стараясь компенсировать это за счёт поставок топлива на экспорт.

А это уже хорошо. Чем выше цены на нефть, тем больше Беларусь (то есть наш с вами бюджет) заработает на экспорте энергоносителей.Скоронефтепереработка должна стать ещё выгоднее. В ноябре 2019 завершится модернизация двух белорусских НПЗ – Мозырского и «Нафтана». Обновление обойдётся недёшево – больше 3 миллиардов долларов, но оно того стоит. В итоге заводы увеличат глубину переработки нефти до 92%, и мощность – до 24 миллионов тонн. Модернизация поможет и в случае, если Россия введёт налоговый манёвр.

Москва хочет отменить экспортные пошлины, обложив налогами нефтедобычу. В этом случае цены на сырьё для наших предприятий приблизятся к мировым, которые пока растут по нескольким причинам.

Страны-производители снизили добычу, чтобы стабилизировать рынок. Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном – крупнейшим производителем нефти на Ближнем Востоке, и трейдеры скупают топливо, опасаясь возвращения санкций. Кроме того, в Соединённых Штатах растёт спрос на бензин.

Но, как показывает история, всё может поменяться очень быстро. В 1980-е, когда Советский Союз увяз в афганской войне, арабские страны увеличили добычу нефти в 5 раз, и цена за баррель упала до шести долларов.

Вскоре огромная империя под красным флагом исчезла с карты мира. Поэтому, на нефть надейся, а картошку сажай. И здесь прогноз погоды и нужнее, и точнее.  

 
 
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​Прогноз погоды, курс доллара и цена за баррель нефти. В информационных лентах есть всего несколько тем, которые буквально каждый день попадаются на глаза...
 
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