Гонщик «Минска» Евгений Королек одержал победу на первом этапе двухдневной гонки первой категории «Тур «Эстонии».



Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.com

Судьба гонки определялась в финишном спринте, где Королек опередил Гржегоржа Степняка из «Вибатека» и Андреаса Стокбро Нильсена из «Риваля».

В топ-10 также попал Владимир Гороховик из сборной Беларуси. Он занял шестое место.

Гонка завершится в субботу этапом с холмистым рельефом по улицам Тарту.