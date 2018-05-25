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Гонщик "Минска" Евгений Королек выиграл первый этап на многодневке первой категории в Эстонии
Гонщик «Минска» Евгений Королек одержал победу на первом этапе двухдневной гонки первой категории «Тур «Эстонии».
Судьба гонки определялась в финишном спринте, где Королек опередил Гржегоржа Степняка из «Вибатека» и Андреаса Стокбро Нильсена из «Риваля».
В топ-10 также попал Владимир Гороховик из сборной Беларуси. Он занял шестое место.
Гонка завершится в субботу этапом с холмистым рельефом по улицам Тарту.
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Гонщик "Минска" Евгений Королек одержал победу на первом этапе двухдневной гонки первой категории "Тур "Эстонии".
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