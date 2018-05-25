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Гонщик "Минска" Евгений Королек выиграл первый этап на многодневке первой категории в Эстонии

25.05.2018 22:50 — Разное | Tut.by  
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Гонщик «Минска» Евгений Королек одержал победу на первом этапе двухдневной гонки первой категории «Тур «Эстонии».


Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.com

Судьба гонки определялась в финишном спринте, где Королек опередил Гржегоржа Степняка из «Вибатека» и Андреаса Стокбро Нильсена из «Риваля».

В топ-10 также попал Владимир Гороховик из сборной Беларуси. Он занял шестое место.

Гонка завершится в субботу этапом с холмистым рельефом по улицам Тарту.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик "Минска" Евгений Королек одержал победу на первом этапе двухдневной гонки первой категории "Тур "Эстонии".
 
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