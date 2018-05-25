26 мая. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Грузия - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Лукерья Комарница. Вместе с тёплым ветром появляются комары. Много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек.

РОДИЛИСЬ:

1878 Айседора ДУНКАН, (до 1894 года носила имя Анджела), знаменитая американская балерина. Жена российского поэта Сергея ЕСЕНИНА, который был моложе её на 7 лет. Погибла в 1927 году, во время поездки на автомобиле, когда длинный шарф на её шее попал под колесо машины и задушил артистку. До этого, в 1913 года в Париже, автомобиль, в котором находились её дети и сопровождавшая их няня, упал в Сену, и все трое утонули. Кстати, ещё в молодости цыганка предсказала Айседоре смерть от куска материи.

1907 Джон УЭЙН (Мэрион МОРРИСОН) «Герцог», американский актёр. Играл классических героев в вестернах: прямых, храбрых и одиноких.

1909 Мэтт (Мэтью) БАСБИ, знаменитый английский футбольный тренер, вся жизнь которого была связана с клубом «Манчестер Юнайтед». После авиакатастрофы 1958 года, когда погибла вся команда, кроме чудом выживших тренера, игроков Билла ФОУЛКСА и Бобби ЧАРЛЬТОНА, Мэтт поклялся возродить команду и сделать её лучшей в Европе. В мае 1996 года у входа на стадион «Olf Trafford» была воздвигнута бронзовая скульптура великого тренера.

1935 Аллан Владимирович ЧУМАК, российский экстрасенс. Умер в 2017 году. Запомнился своими телесеансами целительства. В отличие от другого известного телевизионного целителя, КАШПИРОВСКОГО, во время сеансов не произносил ни слова.

1962 Аркадий Викторович МАМОНТОВ, российский тележурналист.

1964 Ленни (Леонард Альберт) КРАВИЦ, американский рок-музыкант.

1966 Хелена Бонэм КАРТЕР, английская актриса.

1969 Анжелика (Мария Юрьевна) ВАРУМ, российская певица. Замужем вторым браком за певцом Леонидом АГУТИНЫМ, у них дочь Елизавета. После окончания школы Анжелика поступала в театральный институт, но не выдержала экзамен ( её подвёл украинский говор) и стала работать бэк-вокалисткой на студии своего отца.

1990 Юрий Владимирович ЛОДЫГИН, российский футбольный вратарь.

СОБЫТИЯ:

1928 На заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года Чемпионаты мира по футболу.

1938 В немецком городе Вольфсбург был заложен первый камень в фундамент первого завода «Фольксваген» («народный автомобиль»: «volk» - народ, «wagen» - автомобиль). Сегодня это один из крупнейших в мире автоконцернов.

1960 Представитель США в ООН Генри Кэбот ЛОДЖ обвинил СССР в том, что в подаренной посольству США в Москве Большой государственной печати США, вырезанной из дерева народными умельцами, был встроен микрофон для подслушивания.

1995 Состоялось торжественное снятие границ между Россией и Беларусью.

1997 На реке Эйвон (Англия) прошла рекордная гонка пластиковых игрушечных утят - их общее число достигало 100 тысяч.

2004 Израильские кондитеры приготовили самый большой в мире сырный пирог. На изготовление этого шедевра ушло 250 яиц, 120 килограммов сыра, 40 килограммов сахара, 50 килограммов масла и 70 килограммов муки.

2017 Умер Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, американский политолог.