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На P-6 автомобиль «ВАЗ» "улетел" с дороги в лес и застрял между двух деревьев

26.05.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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25.05.2018 на 23 км автодороги Р-6 «Ивацевичи - Пинск– Столин» произошло, в результате которого 2 человека ранены.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55857.php

На P-6 автомобиль «ВАЗ» "улетел" с дороги в лес и застрял между двух деревьев

По предварительной версии: около 06:20 часов 70-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», двигаясь на 23 км. автодороги Р-6 «Ивацевичи – Пинск - Столин», по направлению от г. Пинска к г. Ивацевичи, на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево.

На P-6 автомобиль «ВАЗ» "улетел" с дороги в лес и застрял между двух деревьев


В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир, житель пос.Садовый Пинского района, который находился на переднем пассажирском сидении, оба были пристегнуты ремнями безопасности, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в УЗ «Ивацевичская ЦРБ», госпитализированы в травматологическое отделение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55857.php

На P-6 автомобиль «ВАЗ» "улетел" с дороги в лес и застрял между двух деревьев


По данному факту проводится проверка.

 
 
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25.05.2018 на 23 км автодороги Р-6 «Ивацевичи - Пинск– Столин» произошло, в результате которого 2 человека ранены. По предварительной версии: около 06:20 часов 70-летний...
 
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