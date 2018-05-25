|
На P-6 автомобиль «ВАЗ» "улетел" с дороги в лес и застрял между двух деревьев
26.05.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
25.05.2018 на 23 км автодороги Р-6 «Ивацевичи - Пинск– Столин» произошло, в результате которого 2 человека ранены.
По предварительной версии: около 06:20 часов 70-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», двигаясь на 23 км. автодороги Р-6 «Ивацевичи – Пинск - Столин», по направлению от г. Пинска к г. Ивацевичи, на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25.05.2018 на 23 км автодороги Р-6 «Ивацевичи - Пинск– Столин» произошло, в результате которого 2 человека ранены. По предварительной версии: около 06:20 часов 70-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)