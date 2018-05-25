25.05.2018 на 23 км автодороги Р-6 «Ивацевичи - Пинск– Столин» произошло, в результате которого 2 человека ранены.



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По предварительной версии: около 06:20 часов 70-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем «ВАЗ 21093», двигаясь на 23 км. автодороги Р-6 «Ивацевичи – Пинск - Столин», по направлению от г. Пинска к г. Ивацевичи, на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево.









В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир, житель пос.Садовый Пинского района, который находился на переднем пассажирском сидении, оба были пристегнуты ремнями безопасности, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в УЗ «Ивацевичская ЦРБ», госпитализированы в травматологическое отделение.



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По данному факту проводится проверка.