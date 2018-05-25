Xiaomi на руке: сравнительный обзор смарт-часов Amazfit Stratos, Bip и Cor

В Беларусь официально пришел бренд Amazfit — под ним компания Huami выпускает смарт-часы и браслеты. Мы протестировали все три новинки бренда и готовы поделиться своими впечатлениями.

В большинстве случаев часы Amazfit продаются у нас под брендом Xiaomi. Во-первых, это практически так и есть, ведь Xiaomi — один из инвесторов Huami. Во-вторых, Huami работает на два фронта — делает носимые гаджеты для Xiaomi (в том числе хитовые Mi Band и Mi Band 2 ) и параллельно создает собственные наручные аксессуары Amazfit.

К нам на тест пришли три устройства, с которых Huami начала покорять рынок Беларуси — фитнес-браслет Amazfit Cor, смарт-часы Amazfit Bip и Stratos. Это свежие гаджеты компании, выпущенные в этом году.





Тест устройств лично для меня был очень интересен — с помощью смартфона и смарт-часов я сбросил за три месяца 15 кг . Поэтому гаджеты Amazfit невольно сравнивал со своими Samsung Gear Sport .

Amazfit Cor

Amazfit Cor — браслет с датчиком сердечного ритма, трекером активности и сна, защищенный от пыли и влаги. У него пластиково-металлический корпус, а также маленький 1,23-дюймовый сенсорный IPS-дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla 2.5D.





Гаджет смотрится отлично за счет металлической окантовки дисплея. Она «удорожает» внешний вид устройства (насколько это возможно для фитнес-браслета). Сам дисплей довольно простенький с небольшим разрешением — производитель не уточняет каким, но пиксели на нем заметны отчетливо.

Подключение к смартфону происходит через программу Mi Fit (она же, кстати, используется для коннекта устройств Xiaomi). Поддерживаются Android-смартфоны и iPhone.

Физических кнопок управления тут нет — экран пробуждается движением руки к себе («посмотреть время»), либо нажатием на сенсорную площадку под экраном. Она же выполняет роль кнопки «Назад», а передвижения по меню осуществляются свайпами и тапами. Минус — меню нельзя переключить на русский язык.

На этом маленьком дисплее с низким разрешением отображаются SMS, сообщения из мессенджеров, электронная почта, звонки (с номером и именем звонящего) и уведомления приложений. Правда, выглядит это странновато из-за крупного шрифта: большие сообщения вам придется долго листать. Русский язык в сообщениях и контактах (в отличие от меню) есть.





Удивительно, что в отличие от продвинутой (для браслета) смарт-составляющей, фитнес-содержание здесь довольно скудное. Браслет, разумеется, считает и показывает пульс и шаги, однако другая физическая активность ограничена одним-единственным пунктом «Упражнение». Как он отличает, например, велопрогулку от бега и считает сожженные калории, я не представляю.

Еще не очень понравилось, что браслет никак не обозначает потерю соединения со смартфоном. Во-первых, ты не понимаешь, когда ушел куда-то без смартфона, во-вторых, можешь, пропустить звонок/сообщение.

Среди других функций Amazfit Cor — контроль сна, показ 7-дневного прогноза погоды, будильник, таймер и секундомер

Производитель заявляет 12 дней автономной работы. За два дня теста батарея у меня разрядилась на 16%, так что 12 дней — вполне реально.

Учитывая возможность чтения уведомлений (помимо счетчика шагов и пульса) стоимость Amazfit Cor вполне адекватная — от 130 рублей.

Amazfit Bip

Скажу честно, первое впечатление от этих смарт-часов было отрицательное — «некий клон Pebble и Apple Watch с убогим маленьким дисплеем, но 5-дневный тест поменял мое мнение на 180 градусов.

На запястье эти часы (особенно пока не включается подсветка) смотрятся вполне солидно. Для большой руки они, наверное, будут маловаты, однако на руке среднего размера и даже детской часы выглядят прекрасно. Они довольно тонкие, а значит легко помещаются под манжетой рубашки.





У нас на тесте были часы полностью черного цвета, но есть и модификации других расцветок:





Для коннекта со смартфоном здесь также используется приложение Mi Fit. Первое, что понимаешь после соединения — что меню часов только английское. Учитывая большее, чем у браслета, количество опций и настроек, для кого-то это может быть проблемой.

Второе замечание — небольшой выбор циферблатов. При этом все имеющиеся показывают время и даты в американском формате. Обратите внимание на картинку выше — 28 октября там показано как 10−28 или 10/28. Кроме того, почти все они немного «детские».





Впрочем, владельцам Android-смартфонов повезло. Установив дополнительное приложение Amazfit Bip Watchfaces, они могут сделать выбор из сотен кастомных русифицированных циферблатов (например, как на фото ниже). В App Store этой программы, к сожалению, нет.





Об экране, несмотря на первые негативные впечатления, после нескольких дней использования хочется сказать только хорошее. Да, он небольшой — 1,28 дюйма, но зато постоянно включен и прекрасно читается под прямыми солнечными лучами. Смотрите сами:





Предположу, что здесь используется технология Sharp Memory LCD. Да, цвета в сравнении с IPS-экранами тусклые, зато часы (если не использовать GPS в тренировках) выдерживают до 30 дней без подзарядки!

Интересно, что несмотря на маленький размер экрана, все входящие сообщения прекрасно читаются — из-за квадратного экрана и достаточно большого шрифта. Странный момент: часы показывают, что вам звонят, но не показывают телефон и название контакта, хотя более дешевый Cor это умеет.





Управление часами происходит с помощью сенсорного дисплея и единственной кнопки справа. Всё очень просто и удобно. Можно настроить какую-то опцию на длительное нажатие кнопки — я установил туда «велоспорт».

Кстати, о фитнес-составляющей. В отличие от моих часов Samsung, Amazfit Bip не распознает автоматически начало активности — это нужно сделать вручную. При этом, несмотря на максимальную защиту от воды и пыли (IP68), здесь есть только базовые упражнения — ходьба, бег на дорожке, бег на улице и велоспорт. И этого хватит большинству!

При начале упражнения включается GPS, позже в Mi Fit можно посмотреть ваш маршрут, скорость и другие показатели:





Очень удобно, что во время упражнения часы всегда в режиме онлайн следят за пульсом и показывают уровень опасности при его повышении. Например, если длинная полоска — зеленая, значит всё ок.





Кроме того, в режиме тренировки еще раз благодаришь всегда активный дисплей. Во время езды на велосипеде не всегда получается трясти рукой, чтобы увидеть картинку.

При использовании GPS время автономной работы значительно снижается. Но даже в этом режиме за 5 дней использования ушло 55% заряда. Так что дней 8 на одном заряде они продержатся точно.

В комплекте с часами идет док-станция для зарядки. Она не магнитная (часы нужно в нее «вщелкивать»), но удобная тем, что гаджет в ней находится почти в вертикальном положении.





Несмотря на свои достоинства, Amazfit Bip не стоит заоблачных денег. Его официальная цена — 199 рублей, но в интернет-магазинах можно найти и подешевле.

Amazfit Stratos

Самые продвинутые и функциональные смарт-часы бренда, внешне максимально напоминающие обычные часы. Их главная «фишка» — максимальный набор функций для фитнеса.





На руке часы смотрятся солидно, лучше, чем мои Gear Sport, но при этом Amazfit Stratos крупнее. Если рука небольшая, то это будет проблемой.



Amazfit Stratos (вверху) и Samsung Gear Sport.

Ожидаешь, что часы будут еще и тяжелыми, но нет — гаджет очень легкий, и это контрастирует с его габаритами. Дело в том, что Amazfit Stratos получил корпус из углеродного волокна с полированной керамической рамкой. Удобно, что к нему подходят стандартные 22-миллиметровые ремешки (в комплекте идет силиконовый).

Со смартфоном на iOS или Android часы предлагается соединить с помощью приложения Amazfit Watch. Однако тут есть проблема — опять нет русского языка.





К счастью, для тех, кто не дружит с английским, есть выход — использование всё той же Mi Fit, но уже с урезанной функциональностью.

Несмотря на то, что производитель обещает «удобную навигацию», за два дня тестов, я так и не смог в ней полностью разобраться — часто просто начинаешь судорожно жать на все кнопки, чтобы выйти из режима, который ты активировал, нажав не на ту кнопку. Например, одно из популярных действий — «назад» активируется долгим нажатием на верхнюю кнопку (почему долгим?). Да, и меню в часах опять только на английском языке.

1,34-дюймовый экран часов с разрешением 320×320 пикселей, защищенный стеклом Gorilla Glass, оставил двоякие ощущения. С одной стороны, они кажутся какими-то тусклыми, а при наклоне изображение и вовсе почти неразличимо:





А с другой стороны, это тусклое изображение видно абсолютно всегда, в том числе под солнцем. Маленькая деталь — в нижней части циферблата есть черная неактивная зона (помните Moto 360?).

Удобно, что даже при всегда включенном дисплее часы показывают хорошую (для своего класса автономность). За два дня тестов с тренировками на велосипеде (работает GPS) ушло 50% заряда. Соответственно 4 дня гаджет выдержит без необходимости подзарядки. Мои Gear Sport с использованием GPS работают максимум 3 дня.

Кстати о ней. Привыкнув к удобной магнитной подставке у Gear Sport, я таким же образом приложил Amazfit Stratos к его док-станции для зарядки и долго не мог понять почему часы не заряжаются. Оказалось, их нужно туда буквально «вщелкивать», причем с усилием.





Ну и подставка, когда часы стоят перед глазами, а не лежат, на мой взгляд удобнее. Во всяком случае в более простых Amazfit Bip это реализовано именно так.

Но самая главная «фишка» Amazfit Stratos — это спорт-составляющая.

Здесь есть программы занятий бегом, ходьбой, езды на велосипеде, плавания в бассейне и открытой воде (выдерживает 5ATM, погружение до 50 м), эллиптической машины, альпинизма, триатлона, тенниса, футбола и даже лыж.

Кроме того, эти часы также измеряют максимальное потребление кислорода (VO2max), нагрузку (TD) и время восстановления. Все данные могут быть синхронизированы и доступны в Strava.

Удобно, что в гаджете есть собственная память (4 ГБ), куда можно загрузить музыку. Подключаете к часам беспроводные наушники — и в бассейн. Или бегать без смартфона. Жаль, что часы не поддерживают автоопределение упражнения (в гаджете Samsung такая опция есть).

Официальная цена Amazfit Stratos в Беларуси — 559 рублей. В интернете уже можно приобести дешевле — от 430 рублей .

И вот тут наступает интересный момент. С одной стороны есть часы Samsung Gear Sport, которые можно купить за 570 рублей (т.е. ненамного дороже). А с другой — Amazfit Bip, которые не сильно уступают Stratos по внешнему виду, «понимают» самые популярные и распространенные виды фитнеса (ходьба, бег, велосипед) и работают при этом дольше.

В итоге

Может показаться, что в обзоре я чересчур придирался к той или иной детали, но это не так. Целью было максимально полно показать, что мне лично, как активному пользователю фитнес-аксессуара, понравилось и не понравилось в них. Возможно, это поможет вам при выборе устройства.

В целом, если забыть про отсутствие русского языка в меню всех трех часов, гаджеты Amazfit показали себя с хорошей стороны. Даже самый простой Cor показывает входящие сообщения, даже самые продвинутые Stratos живут с GPS 4 суток. При этом все устройства отличает вполне демократичная цена и красивый, не дешевый, внешний вид.

Лидером в тройке по соотношению функции/дизайн/цена я бы назвал Amazfit Bip. Они прекрасно справляются с базовыми тренировками, хорошо смотрятся на руке, выполняют основные задачи смарт-часов и при этом стоят от 149 рублей .

За предоставленные на тестирование гаджеты благодарим компанию CD-life , официального поставщика Amazfit в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

Смотрите, сколько стоят у нас популярные носимые гаджеты: