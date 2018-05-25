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В Слуцке откроется ещё один магазин разливного пива. Фотофакт

26.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцке откроется ещё один магазин разливного пива. Фотофакт
Фото: Ольга Паздерина
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В 12 городке на пересечении улиц Гагарина и Ленина готовится в открытию магазин разливного пива «Тортуга».

Такой же магазин работает на мини-рынке в 11 городке.

Фото: Ольга Паздерина
Раньше в этом здании располагался магазин «Карамелька», в котором продавали печенье, конфеты и другие сладости.

Напомним, что рядом с этим местом стоял торговый павильон, в котором Слуцкий пивзавод продавал пиво и безалкогольные напитки. Магазин разобрали. Он мешал строительству пятиэтажного дома, который возводит Слуцкий сыродельный комбинат. Во время сноса можно было увидеть, как выглядел павильон в советское время.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото: Ольга Паздерина Самое важное Почему случчане занимаются сексом в парке, в автобусе «Слуцк-Минск» и на стадионе ...
 
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