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В Слуцке откроется ещё один магазин разливного пива. Фотофакт
26.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В 12 городке на пересечении улиц Гагарина и Ленина готовится в открытию магазин разливного пива «Тортуга».
Такой же магазин работает на мини-рынке в 11 городке.Раньше в этом здании
Напомним, что рядом с этим местом стоял торговый павильон, в котором Слуцкий пивзавод продавал пиво и безалкогольные напитки. Магазин разобрали. Он мешал строительству пятиэтажного дома, который возводит Слуцкий сыродельный комбинат. Во время сноса можно было увидеть, как
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