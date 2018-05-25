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Президент Беларуси поздравил лидера Грузии с Днём независимости и со 100-летием восстановления грузинской государственности
Новости Грузии. Грузия отмечает один самых важных государственных праздников – День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечать будут по всей стране. Основные мероприятия традиционно развернутся в Тбилиси. С этим событием грузинского лидера поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.
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Президент Беларуси поздравил лидера Грузии с Днём независимости и со 100-летием восстановления грузинской государственности
Новости Грузии. Грузия отмечает один самых важных государственных праздников – День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической...
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