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Президент Беларуси поздравил лидера Грузии с Днём независимости и со 100-летием восстановления грузинской государственности

26.05.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Грузии. Грузия отмечает один самых важных государственных праздников – День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать будут по всей стране. Основные мероприятия традиционно развернутся в Тбилиси. С этим событием грузинского лидера поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.

 
 
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Новости Грузии. Грузия отмечает один самых важных государственных праздников – День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической...
 
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