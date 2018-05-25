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27 мая в Беларуси ожидается до +25°C
Новости Беларуси. 27 мая в Беларуси синоптики прогнозируют температуру воздуха до +25°C.
Как сообщает Белгидромет, в воскресенье небо будет покрыто небольшим количеством облаков, осадки не ожидаются. Прогнозируется слабый ветер. Местами возможен слабый туман.
Ночью столбик термометра опустится до +8… +14°C, днём потеплеет до +20… +25°C.
28 и 29 мая будет малооблачно, без осадков. Ночью похолодает до +7… +14°C, днём воздух прогреется до +22… +28°C.
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Новости Беларуси. 27 мая в Беларуси синоптики прогнозируют температуру воздуха до +25°C. Как сообщает Белгидромет, в воскресенье небо будет покрыто небольшим...
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