Европейские болельщики возмущены организацией финала Лиги чемпионов в Киеве

Футбольных болельщиков сегодня ждёт настоящее шоу. Финал Лиги чемпионов принимает Киев. Но как переживёт украинская столица праздник футбола? Уже сейчас к матчу далеко не спортивный интерес.

Организацией финала возмущены европейские болельщики. Цены на перелёты в Киев завышены. К примеру, билет на рейс из Лондона в преддверии матча стоит 1633 доллара! Пытаться сэкономить бесполезно. Стыковки настолько неудобные, что в некоторых случаях перелёт из того же Лондона в Киев может занять до 28 часов. Заработать на футболе пытаются многие. Цены на жильё выросли в десятки раз, а билеты на стадион даже у официальных продавцов стоят так дорого, что далеко не каждый любитель футбола из Европы готов выкупить свои места. В общем, нерадостный приём ожидает британских фанатов, которые славятся своим хулиганским нравом. Группу болельщиков «Ливерпуля» жестоко избили в центре Киева. Чтобы такие инциденты предотвращать, привлечены около 12 тысяч полицейских. В Киеве – повышенный уровень террористической угрозы. Вот такие страсти разгораются в преддверие финала Лиги чемпионов, но в итоге важным окажется лишь счёт на табло.