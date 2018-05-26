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Гонщик "Минска" Сергей Попок попал в топ-3 общего зачета "Тура Эстонии"
Гонщик «Минска» Сергей Попок занял третье место в генеральной классификации двухдневной гонки первой категории «Тур Эстонии».
На втором этапе Попок отобрался в лидирующую группу из полутора десятков спортсменов и стал третьим на финише, уступив датчанину Андреасу Нильсену и поляку Гржегоржу Степняку. Степняк в итоге выиграл общий зачет.
Помимо Попка в очковую зону (топ-25) общего зачета попали еще три белоруса. Евгений Королек стал 14-м, Владимир Гороховик — 15-м, Владислав Дубовский — 18-й.
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Гонщик "Минска" Сергей Попок занял третье место в генеральной классификации двухдневной гонки первой категории "Тур Эстонии".
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