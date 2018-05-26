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Православные и католики 27 мая празднуют День Святой Троицы

27.05.2018 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Православные и католики 27 мая празднуют День Святой Троицы
Фото из открытых источников

Согласно Евангелию, на пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа - Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно людям, и это объединяло верующих в Бога.

Православные и католики 27 мая празднуют День Святой Троицы От Пасхи - до Рождества. Какие церковные праздники остались в этом году

Православная церковь празднует День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей. В православии Троица - один из величайших двунадесятых переходящих праздников.

В Католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей (в 57-й день после Пасхи). В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы имеют статус «торжества». Традиционные цвета облачения священников на Троицу, как и в другие великие праздники, белые.

С давних времен в День Святой Троицы принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в храм на освящение букеты из трав и цветов. Раньше в середину такого букета ставили свечу, которая должна была гореть в течение всей службы. Травы потом использовались как оберег от разных болезней, а свечу вкладывали в руки умирающему.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Праздник посвящен прославлению Бога Отца, Сына и Святого Духа, литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога.
 
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