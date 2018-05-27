Шарковщина может вздохнуть спокойно: в прошлом месяце она уже не была самой бедной. «Звание» аутсайдера по средней зарплате в апреле вообще ушло из Витебской области. В целом же на фоне снижения средней зарплаты по стране прошлый месяц для в разрезе по районам оказался не так уж плох. По крайней мере, в зеркале официальной статистики.
Главная тенденция последних месяцев: «зажиточные» районы богатеют не так быстро как раньше. А вот у «бедняков» не наблюдается падения средних зарплат. Выходит, за счет немного набирающих «жирок» низов страну подтягивают к заветным «попиццот»
7 фактов о зарплатах в апреле
В стране сейчас нет ни одного района, где средняя зарплата была бы меньше 500 рублей. Больше того — всего в 4 районах получают меньше 600 рублей. Кстати, еще в марте таких было 12. каждый месяц количество «бедняков» сокращается в 3 раза!
Разница между самым «бедным» (в апреле это Мстиславский район Могилевской области) и самым «богатым» (здесь по-прежнему Солигорский район) составила 2,4 раза.
Больше всего средние зарплаты выросли в Мозырском районе (плюс 72,3 рубля). Но в отличие от предыдущего месяца нет ни одного района, где получки прибавили бы больше 100 рублей.
Падение зарплат зафиксировано в 5 районах. Лидер со знаком минус — Островецкий район: здесь получки просели почти на 24 рубля. Напомним, в марте именно «атомный» район больше всех прибавил по средней зарплате. Кстати, любопытный факт: самое большое падение средней зарплаты показал Минск — здесь средние заработки сократились почти на 90 рублей. Для столицы это крайне редкий случай, если не считать январь, когда зарплаты «проседают» по всей Беларуси.
В 13 районах средние зарплаты выросли не более, чем на 10 рублей. Например, самый небольшой рост показал Мядельский район — плюс 2,2 рубля.
Традиционно почти каждый второй район имеет среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.
Больше средней по стране (а это 926,8 рубля в апреле) получают только в 6 районах. Два из них (традиционно Солигорский и Минский) имеют больше пресловутой 1000 рублей.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле
Район
Средняя зарплата в апреле (в рублях)
Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях)
Солигорский
1357,6
+35,7
Минский
1095,1
+24,6
Речицкий
986,5
+26,8
Мозырский
960,8
+72,3
Дзержинский
949,3
+25,7
Жлобинский
938,1
-1,2
Смолевичский
921
+28,6
Островецкий
904,3
-23,6
Несвижский
939,6
+45,6
Логойский
837,3
+41,7
Глобальных изменений в десятке «богачей» не произошло. Отметим разве что довольно скромный рост средних зарплат у лидеров — Солигорского и Минского районов.
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в апреле
Район
Средняя зарплата в апреле (в рублях)
Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях)
Мстиславский
560,4
+8,4
Шарковщинский
561
39,6
Ушачский
596,5
+28,4
Лиозненский
599,4
+21,8
Бешенковичский
605,3
+18,1
Миорский
606,2
+37,8
Бобруйский
607,5
+8,6
Сенненский
611,7
+17,7
Славгородский
613,8
+20
Браславский
616,9
+17,7
Среди «бедняков» наибольший рост зарплат удалось продемонстрировать Шарковщинскому району — без малого 40 рублей. Это позволило перестать быть самым «нищим». Кроме того, обращает на себя внимание и такой факт: как и в прошлом месяце ни в одном из самых «бедных» районов не падали зарплаты.