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Шарковщина не самая "бедная", а Минск в лидерах по падению зарплат. 7 фактов о получках за апрель

28.05.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
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Шарковщина может вздохнуть спокойно: в прошлом месяце она уже не была самой бедной. «Звание» аутсайдера по средней зарплате в апреле вообще ушло из Витебской области. В целом же на фоне снижения средней зарплаты по стране прошлый месяц для в разрезе по районам оказался не так уж плох. По крайней мере, в зеркале официальной статистики.

Главная тенденция последних месяцев: «зажиточные» районы богатеют не так быстро как раньше. А вот у «бедняков» не наблюдается падения средних зарплат. Выходит, за счет немного набирающих «жирок» низов страну подтягивают к заветным «попиццот»


7 фактов о зарплатах в апреле

  • В стране сейчас нет ни одного района, где средняя зарплата была бы меньше 500 рублей. Больше того — всего в 4 районах получают меньше 600 рублей. Кстати, еще в марте таких было 12. каждый месяц количество «бедняков» сокращается в 3 раза!
  • Разница между самым «бедным» (в апреле это Мстиславский район Могилевской области) и самым «богатым» (здесь по-прежнему Солигорский район) составила 2,4 раза.
  • Больше всего средние зарплаты выросли в Мозырском районе (плюс 72,3 рубля). Но в отличие от предыдущего месяца нет ни одного района, где получки прибавили бы больше 100 рублей.
  • Падение зарплат зафиксировано в 5 районах. Лидер со знаком минус — Островецкий район: здесь получки просели почти на 24 рубля. Напомним, в марте именно «атомный» район больше всех прибавил по средней зарплате. Кстати, любопытный факт: самое большое падение средней зарплаты показал Минск — здесь средние заработки сократились почти на 90 рублей. Для столицы это крайне редкий случай, если не считать январь, когда зарплаты «проседают» по всей Беларуси.
  • В 13 районах средние зарплаты выросли не более, чем на 10 рублей. Например, самый небольшой рост показал Мядельский район — плюс 2,2 рубля.
  • Традиционно почти каждый второй район имеет среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.
  • Больше средней по стране (а это 926,8 рубля в апреле) получают только в 6 районах. Два из них (традиционно Солигорский и Минский) имеют больше пресловутой 1000 рублей.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле
Район Средняя зарплата в апреле (в рублях) Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях)
Солигорский 1357,6 +35,7
Минский 1095,1 +24,6
Речицкий 986,5 +26,8
Мозырский 960,8 +72,3
Дзержинский 949,3 +25,7
Жлобинский 938,1 -1,2
Смолевичский 921 +28,6
Островецкий 904,3 -23,6
Несвижский 939,6 +45,6
Логойский 837,3 +41,7

Глобальных изменений в десятке «богачей» не произошло. Отметим разве что довольно скромный рост средних зарплат у лидеров — Солигорского и Минского районов.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в апреле
Район Средняя зарплата в апреле (в рублях)

Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях)
Мстиславский 560,4 +8,4
Шарковщинский 561 39,6
Ушачский 596,5 +28,4
Лиозненский 599,4 +21,8
Бешенковичский 605,3 +18,1
Миорский 606,2 +37,8
Бобруйский 607,5 +8,6
Сенненский

611,7

 +17,7
Славгородский 613,8 +20
Браславский 616,9 +17,7

Среди «бедняков» наибольший рост зарплат удалось продемонстрировать Шарковщинскому району — без малого 40 рублей. Это позволило перестать быть самым «нищим». Кроме того, обращает на себя внимание и такой факт: как и в прошлом месяце ни в одном из самых «бедных» районов не падали зарплаты.

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Теги: Минск
 
 
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За счет немного набирающих "жирок" низов страну подтягивают к заветным в среднем "по пиццот".
 
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