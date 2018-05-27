Шарковщина может вздохнуть спокойно: в прошлом месяце она уже не была самой бедной. «Звание» аутсайдера по средней зарплате в апреле вообще ушло из Витебской области. В целом же на фоне снижения средней зарплаты по стране прошлый месяц для в разрезе по районам оказался не так уж плох. По крайней мере, в зеркале официальной статистики.

Главная тенденция последних месяцев: «зажиточные» районы богатеют не так быстро как раньше. А вот у «бедняков» не наблюдается падения средних зарплат. Выходит, за счет немного набирающих «жирок» низов страну подтягивают к заветным «попиццот»





7 фактов о зарплатах в апреле

В стране сейчас нет ни одного района, где средняя зарплата была бы меньше 500 рублей. Больше того — всего в 4 районах получают меньше 600 рублей. Кстати, еще в марте таких было 12. каждый месяц количество «бедняков» сокращается в 3 раза!

Разница между самым «бедным» (в апреле это Мстиславский район Могилевской области) и самым «богатым» (здесь по-прежнему Солигорский район) составила 2,4 раза.

Больше всего средние зарплаты выросли в Мозырском районе (плюс 72,3 рубля). Но в отличие от предыдущего месяца нет ни одного района, где получки прибавили бы больше 100 рублей.

Падение зарплат зафиксировано в 5 районах. Лидер со знаком минус — Островецкий район: здесь получки просели почти на 24 рубля. Напомним, в марте именно «атомный» район больше всех прибавил по средней зарплате. Кстати, любопытный факт: самое большое падение средней зарплаты показал Минск — здесь средние заработки сократились почти на 90 рублей. Для столицы это крайне редкий случай, если не считать январь, когда зарплаты «проседают» по всей Беларуси.

по средней зарплате. Кстати, любопытный факт: самое большое падение средней зарплаты показал Минск — здесь средние заработки сократились почти на 90 рублей. Для столицы это крайне редкий случай, если не считать январь, когда зарплаты «проседают» по всей Беларуси. В 13 районах средние зарплаты выросли не более, чем на 10 рублей. Например, самый небольшой рост показал Мядельский район — плюс 2,2 рубля.

Традиционно почти каждый второй район имеет среднюю зарплату от 600 до 700 рублей.

Больше средней по стране (а это 926,8 рубля в апреле) получают только в 6 районах. Два из них (традиционно Солигорский и Минский) имеют больше пресловутой 1000 рублей.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в апреле Район Средняя зарплата в апреле (в рублях) Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях) Солигорский 1357,6 +35,7 Минский 1095,1 +24,6 Речицкий 986,5 +26,8 Мозырский 960,8 +72,3 Дзержинский 949,3 +25,7 Жлобинский 938,1 -1,2 Смолевичский 921 +28,6 Островецкий 904,3 -23,6 Несвижский 939,6 +45,6 Логойский 837,3 +41,7

Глобальных изменений в десятке «богачей» не произошло. Отметим разве что довольно скромный рост средних зарплат у лидеров — Солигорского и Минского районов.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в апреле Район Средняя зарплата в апреле (в рублях) Как изменилась по сравнению с мартом (в рублях) Мстиславский 560,4 +8,4 Шарковщинский 561 39,6 Ушачский 596,5 +28,4 Лиозненский 599,4 +21,8 Бешенковичский 605,3 +18,1 Миорский 606,2 +37,8 Бобруйский 607,5 +8,6 Сенненский 611,7 +17,7 Славгородский 613,8 +20 Браславский 616,9 +17,7

Среди «бедняков» наибольший рост зарплат удалось продемонстрировать Шарковщинскому району — без малого 40 рублей. Это позволило перестать быть самым «нищим». Кроме того, обращает на себя внимание и такой факт: как и в прошлом месяце ни в одном из самых «бедных» районов не падали зарплаты.