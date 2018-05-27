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«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»

28.05.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси, показали в программе «Минск и минчане».

Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?

Также рассказали, что в ближайших планах у специалистов «Минскзеленстроя» облагородить стоянки для велосипедов.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади.

Чтобы человеку было комфортно отдыхать на этой площадке.

И цветочное оформление ещё и благоухает, петуния даёт нежный аромат. Такая же «живая» стена появится возле Дворца спорта – мы установим цветочное оформление. Кроме того, цветочные композиции в каждом районе обновляются.

«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»

На проспекте Машерова уже высажены мотивы белорусские, цветы высажены у городской ратуши.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси, показали в программе «Минск и минчане». Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде...
 
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Как выглядит с воздуха живой лабиринт в виде карты Беларуси и причём тут фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?
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