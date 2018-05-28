В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приём проведёт Татьяна Ященко В четверг, 31 мая 2018 года, в административном здании Бешенковичского райпо, которое располагается по адресу: г. п. Бешенковичи, ул....

В четверг, 31 мая 2018 года, в административном здании Бешенковичского райпо, которое располагается по адресу: г. п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 7/11, правовой профсоюзный приём проведёт главный правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Евгеньевна Ященко. Для встречи с населением района определено время с 12 до 14 часов.