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Приём проведёт Татьяна Ященко
29.05.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
В четверг, 31 мая 2018 года, в административном здании Бешенковичского райпо, которое располагается по адресу: г. п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 7/11, правовой профсоюзный приём проведёт главный правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Евгеньевна Ященко. Для встречи с населением района определено время с 12 до 14 часов.
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В четверг, 31 мая 2018 года, в административном здании Бешенковичского райпо, которое располагается по адресу: г. п. Бешенковичи, ул....
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