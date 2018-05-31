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1 июня в Бешенковичах пройдёт проздник детства
01.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
Международный день защиты детей — особый праздник, ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям, в которых наша радость, надежда и счастье.
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Международный день защиты детей — особый праздник, ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям, в которых наша радость, надежда и...
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