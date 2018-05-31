Международный день защиты детей — особый праздник, ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям, в которых наша радость, надежда и счастье.

1 июня сотрудники РОЧС совместно с районным Центром детей и молодёжи подготовили для юных придвинцев праздничную сюжетно-игровую программу "Школа настоящего спасателя". Мероприятие развернётся в центральном парке райцентра, где мальчишек и девчонок ожидают увлекательные игры, конкурсы, викторины, загадки, песни и танцы. Также всем гостям праздника будет продемонстрирована специальная техника и предоставится возможность почувствовать себя настоящим пожарным, примерив на себя форму спасателя. Праздник детства начнётся в 10 часов, приходите, не пожалеете.

Детская районная библиотека также приготовила для своих маленьких читателей тематическое мероприятие — час весёлых затей "Прогулка по радуге", которое запланировано на 4 июня и начнётся в 11 часов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 июня в Бешенковичах пройдёт проздник детства Международный день защиты детей — особый праздник, ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям, в которых наша радость, надежда и...