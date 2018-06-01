«Нам выгодно брать как можно меньшую долю в стартапе». Интервью с Angels Band



Кирилл Голуб и Валерий Остринский. Фото: probusiness.io

Недавно в стартап-экосистеме Беларуси произошло интересное событие. В ней появился еще один важный элемент — сеть бизнес-ангелов «Angels Band». Это инвесторы ранней стадии, обладающие практическим опытом в бизнесе и объединенные желанием участвовать в интересных проектах. Сейчас в сеть входит 15 соучредителей из разных индустрий, до конца года их может стать 50, а в следующем году больше 100. О том, в какие проекты готовы инвестировать бизнес-ангелы, какие суммы и на каких условиях. Об уроках первой в Беларуси ассоциации бизнес-ангелов «БАВИН», прекратившей свою деятельность. А также о том, что нужно, чтобы стартап-движение у нас росло экспоненциально, мы поговорили с соучредителями сети «Angels Band» Валерием Остринским и Кириллом Голубом.

О среднем чеке и доле в стартапах

Валерий Остринский: В Европе средний чек ангельских инвестиций — это $ 50 тыс. в один проект. Мы планируем, что будем также инвестировать порядка $ 50 тыс. Это могут быть синдикаты, когда 3−5 бизнес-ангелов собрались, поверили в проект и проинвестировали.

Кирилл Голуб: Бизнес-ангелу выгодно брать как можно меньшую долю в стартапе, чтобы его evaluation (оценка) была как можно выше. Если синдикат бизнес-ангелов делает инвестицию в $ 50 тыс., то он не должен претендовать больше, чем максимум на 10% в проекте. В противном случае оценка проекта на этой стадии инвестиций будет менее полумиллиона долларов. А с такой оценкой дальнейшее развитие по линейке венчурного инвестирования практически невозможно. Подчеркну: когда мы говорим об оценке стартапа в полмиллиона — это оценка не того, что уже есть, а того, что должно быть. Если мы с вами оценили стартап в символические $ 200 тыс., то по классической венчурной линейке этот проект — лузер. А вот если бизнес-ангелы оценили проект в миллион долларов и получили за свои $ 50 тыс. 5% в стартапе, то для венчурных фондов такой стартап уже становится интересным. Если при этом стартап хорошо растет, значит с таким проектом стоит встречаться и делать инвестиции следующего раунда.



Кирилл Голуб. Фото: probusiness.io

Будут ли ангелы инвестировать в реальный сектор

В.О.: В нашей сети бизнес-ангелов есть ребята, которым интересны не только ИТ-проекты, но и медицинские, hardware-проекты. Но важно, чтобы стартап был масштабируемым, ориентировался на большой рынок. Тогда инвестор верит, что на свои вложения он может получить x10 и больше.

К.Г.: Будем ли мы работать с проектами из реального сектора? Хороший вопрос. Почему мы, собственно, объединились в сеть бизнес-ангелов. Когда ты работаешь один, и к тебе приходит проект вне зоны твоих интересов, все, что ты можешь сказать: «Ребята, неинтересно». Сейчас когда у нас уже есть 15 соучредителей сети, я имею возможность сказать: «Ребята, это не мой проект, не мой инвестиционный интерес, но один-два человека из нашей ассоциации как раз такими проектами интересуется. Пойдемте, я вас представлю своим коллегам, поговорите с ними о деле». В этом один из основных плюсов ангельской сети — возможность не потерять контакт, а передать его коллеге, которому он интересен.

О развитии экосистемы

В.О.: Наше объединение — это не закрытый клуб «олигархов-инвесторов», а открытая организация. Мы хотим встречаться регулярно, слушать проекты, приглашать других инвесторов, всех остальных участников экосистемы. Я не вижу нашими конкурентами более статусных ребят из венчурных фондов. Скорее мы дополняем друг друга: разные раунды, разные деньги, компетенции.



Валерий Остринский. Фото: probusiness.io

Вся экосистема должна друг друга поддерживать. Это не тот рынок, где должна быть жесткая конкуренция. Рынок Беларуси довольно маленький, и здесь успешные истории могут произойти, когда появится эффект синергии. Когда разные площадки будут не замалчивать, а говорить об успехах и плюсах других организаций. Вся экосистема должна быть открыта разным ее членам. И такой открытый подход мы будем проповедовать.

К.Г.: Для развития экосистемы важен, в первую очередь, нетворкинг. Информированность игроков друг о друге и о том, кто что делает, и самое главное — почему.

При этом, на мой взгляд, небольшая доля конкуренции внутри экосистемы — это неплохо, а даже хорошо. Если у проекта есть выбор: обратиться за экспертизой и деньгами, допустим, в одну из инвесткомпаний или же в ассоциацию бизнес-ангелов — то здесь как раз и появляется здоровая небольшая конкуренция. И те, и другие будут стремиться улучшить свой имидж и свою экспертизу. Более того, мы считаем, что и ангельская организация в стране должна быть не одна.