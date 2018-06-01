ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Школе подарим фотоаппарат за 500 долларов". В какие суммы обойдется выпускной-2018

02.06.2018 18:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полина из Минска и ее одноклассники собирали на выпускной по 115 долларов. «Программа очень насыщенная: шоу барабанщиков, световое и иллюзион-шоу. На входе будет красная ковровая дорожка, саксофонист, два мима и гигантский мишка», — рассказывает девушка. А Рада из города Береза ездила за платьем в Польшу, потому что там «выбор больше и качество лучше». Покупка обошла примерно в 100 долларов. FINANCE.TUT.BY расспросил одиннадцатиклассников, как они готовились к выпускному и какие суммы пришлось потратить на праздник.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Выпускной в Березе: за платьем ездили в Польшу

В этом году Рада оканчивает одну из школ города Береза. «На выпускной потратили огромную сумму», — признается девушка. Деньги на выпускной начали собирать с двух классов еще в прошлом году, по 600 рублей с человека.

Например, сюда входит фотоальбом, который стоит 50 долларов. Часть средств уйдет на подарки — что презентуют педагогам, девушка пока не знает, а вот школе подарят фотоаппарат за 500 долларов. «Сдавали эти деньги на все, но за ресторан платим отдельно», — дополняет Рада.

Праздник начнется с торжественной части в школе и продолжится в ресторане — за место выйдет примерно сорок рублей на человека.

— Всю программу на себя взяли родители, нам ничего не говорят. Насчет ведущего еще думаем, но большая часть класса обеими руками «за», — рассказывает Рада.

Мастера, который сделает прическу и макияж, выпускники искали еще в сентябре. Тогда за все приготовления нужно было отдать примерно 60 рублей, «возможно, сейчас уже дороже». За платьем, которое обошлось примерно в 100 долларов, Рада ездила в Польшу. Туда же пришлось возвращаться за туфлями — они стоили 50 долларов. По словам девушки, другие одноклассницы искали наряды в Минске или Бресте.

— Но в Польше выбор больше и качество лучше. А цена такая же, как у нас, может чуть дороже. Но, наверное, я единственная из класса, кто туда ездил за одеждой.

Выпускной в Минске: купили два платья для одного вечера


Фото: из личного архива героя

В этом году Вероника оканчивает одну из минских школ.

— Выпускной будет в школе, он состоит из трех частей — вначале официальная, где вручают аттестаты, затем поздравительная с концертами и благодарностями. Ну и, конечно же, дискотека. Развлекательное агентство обещало нам устроить шоу, программу пока держат в секрете, — рассказывает девушка.

За праздник пришлось отдать по 150 долларов. «По цене вроде бы всех все устраивало, не сильно вдавалась в подробности, как у других с деньгами. Мои родители без всяких претензий оплатили», — рассказывает девушка. Помимо вечерней программы и стола в эту сумму входит оформление зала, фотограф, съемка видео — обычная и с квадрокоптера, а еще цветы учителям.

Отдельно пришлось потратиться на наряд. Вначале Вероника рассматривала вариант взять платье напрокат. «Это дешевле и не надо потом думать, куда его деть. Ездила по салонам и поняла, что аренда и продажа обошлись бы мне примерно в одну сумму. Поэтому купила красивое платье в пол за 150 рублей», — рассказывает девушка. Дополнительно она приобрела короткое платье для дискотеки за 70 рублей.

Выпускной в Минске: ковровая дорожка, шоу барабанщиков и саксофонист

Фото:из личного архива героя

Выпускной Полины отпразднуют в родных стенах минской гимназии. Для организации неофициальной части, которая пройдет в столовой, пригласили ивент-агентство и кейтеринговую компанию.

— Программа очень насыщенная: шоу барабанщиков, световое и иллюзион-шоу. На входе будет красная ковровая дорожка, саксофонист, два мима и гигантский мишка.

Траты на вечер солидные — за вечернюю программу собирали по 115 долларов с выпускника, всего гимназию оканчивают 70 школьников. За кейтеринг пришлось отдать по 40 долларов, за школьный альбом — по 60 долларов, за цветы к последнему звонку и выпускному — по 20 рублей с каждого. На празднике снимут видео, финальный смонтированный вариант стоит 25 долларов.

— Деньги потихоньку начали собирать с ноября, вначале на альбом и программу. Потом в течение года вышли на полную сумму, — объясняет девушка.

Полина рассказывает, что процесс сбора денег стопорился из-за стоимости аренды за столовую — школа выставила сумму в три тысячи рублей, и не все родители могли себе позволить такие расходы.

— Из-за этих выяснений не было понятно, где пройдет неофициальная часть. Ездили по разным ресторанам, договаривались. Часть людей принципиально хотела праздновать с учителями, поэтому всем предложили быть в школе до полуночи на официальной части, а потом уезжать. Но в это время родители добивались снижения аренды, и в итоге аренды стала 100 рублей вместо 3000, и мы все остались в школе.

За платье девушка отдала 150 долларов, туфли обошлись в 20 долларов. Услуги визажиста стоят 35 долларов. Полина признается, что обувь купили быстро, а вот поиски наряда были непростые.

— Платье пробовали через интернет заказать, смотрели кучу каталогов. Ничего не нравилось, а что нравилось, то не подходило. В итоге нашла в крытом павильоне на Ждановичах. Правда, я до сих пор думаю, что оно своих денег не стоит.

Выпускной в Белоуше: 50 рублей уйдет на стол и аренду аппаратуры


Фото: из личного архива героя

Одноклассники Татьяны из деревни Белоуша на праздник собирают по 100 рублей. Половина денег уйдет на букеты и украшения к линейке, половина на стол и аренду аппаратуры для дискотеки. Дополнительно школьники оплачивают альбом с фотографиями — он стоит 50 рублей, уже сделано три фотосессии. Торжественная часть пройдет в школе, в программе, по словам Татьяны, «нет ничего необычного».

— Вручение аттестатов, поздравления, благодарности учителям и родителям, — объясняет девушка.

После небольшой концерт, подготовленный силами культорганизатора и школьников. «Стихи нам раздали, песни сами нашли. Сейчас приходим каждый день, репетируем. Мне очень страшно находиться на сцене, так что я очень переживаю. А вот дискотеку жду, хочется потанцевать напоследок», — рассказывает Татьяна. Всего в классе 22 человека, но на выпускной идет только 15. В чем причина, девушка не знает и думает, что они «просто не хотят».

Девушка признается, что на поиски платья в близлежащих городах «ушло много сил и нервов». Из-за отсутствия подходящего наряда она даже думала не идти на выпускной. «В Пинске я нашла его, идеальное по фасону и цвету. 90 рублей ушло на платье и 20 на туфли», — вспоминает Татьяна.

Читайте также

«Втроем работаем — денег хватает». Как живут в районе, где многие не могут купить минимум товаров
​​​​​
«Зимой жили на зарплату мужа в 130 рублей». Истории людей, которые попали в «пенсионную ловушку»
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY расспросил одиннадцатиклассников, как они готовились к выпускному и какие суммы придется потратить на праздник.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы услышите ещё новые факты». Президент проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика