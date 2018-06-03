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1 600 метров и пиво разных стран. Beer-старты состоялись на Августовском канале

03.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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1 600 метров и пиво разных стран. Beer-старты состоялись на Августовском канале

Игровой азарт, подхвативший участников и зрителей во второй половине дня, кажется, не собирался никого отпускать.  Едва закончился конкурс по скоростному поеданию сосисок «Кто успел, тот и съел», а собравшихся уже приглашают принять участие в следующем – beer-старты
 
1 600 метров и пиво разных стран. Beer-старты состоялись на Августовском канале
 
По инерции все, от мала до велика, направляются к месту событий, но организаторы сразу же предупреждают: действует возрастное ограничение 18+. 

Мы заглянули в регистрационные списки. Цифра впечатляет – целых 50. Именно этой «полусотне» первопроходцев предстоит осилить дистанцию в целую милю, или 1600 метров, преодолевая на своем пути своеобразные препятствия. 

 
1 600 метров и пиво разных стран. Beer-старты состоялись на Августовском канале
 
Передвигаться следует только пешком, но оригинальные способы ходьбы тоже приветствуются. Одним словам, включаем фантазию и вперед, не забывая на дистанции выпивать стакан с пенкой на всех трех пивных пунктах.
 
1 600 метров и пиво разных стран. Beer-старты состоялись на Августовском канале
 
Кстати, конкурс так пришёлся по душе гостям и участникам фестиваля, что организаторам не далось ограничиться лишь одним забегом. За первым последовал второй, за вторым – третий. В каждом нашелся свой «самый быстрый», «самый веселый», «самый яркий», «самый прекрасный» ходок-победитель, который получил в качестве приза… Чтобы вы думали? Правильно. Это ящик пива.
 

 
Фото Виталий ДЕРНЕЙКО
Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ, автор видео Артем ТУРЛАЙ
http://grodnonews.by/
 
 
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Игровой азарт, подхвативший участников и зрителей во второй половине дня, кажется, не собирался никого отпускать.  Едва закончился конкурс по скоростному поеданию...
 
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