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В Витебской области по фактам хищений на сельхозпредприятиях заведено 20 уголовных дел

04.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Охрана имущества на фермах и мехдворах — слабое звено в большинстве хозяйств. На 172 объектах контролеры не застали сторожей на рабочем месте, а в 149 случаях охрана встретила гостей в нетрезвом виде. Такое положение вещей — главная причина воровства, как в мелком, так и в крупном масштабе. На хищении топлива попались 40 работников хозяйств, у них изъят в общей сложности 1831 литр солярки.

В разгар полевых работ в сети закона попали не только проворовавшиеся работники, но и руководители многих хозяйств.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко конкретизировал:

— За 3 последних месяца в хозяйствах области выявлено 20 экономических преступлений и по линии уголовного розыска, в том числе 10 — по фактам разукомплектования, хищения запасных частей к сельскохозяйственной технике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Фигуранты по 3 уголовным делам, экс-руководители АОА “Агро-Селище”. “Бешенковичский агросервис” и водитель ОАО “Восток-Чирино”, задержаны, арестованы бухгалтер СХФ имени Смирнова и директор КУСХП “Краснополье”. В отношении остальных мера пресечения не избиралась.  

 
 
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Охрана имущества на фермах и мехдворах — слабое звено в большинстве хозяйств. На 172 объектах контролеры не застали сторожей на рабочем месте, а в...
 
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