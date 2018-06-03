В Витебской области по фактам хищений на сельхозпредприятиях заведено 20 уголовных дел





Охрана имущества на фермах и мехдворах — слабое звено в большинстве хозяйств. На 172 объектах контролеры не застали сторожей на рабочем месте, а в 149 случаях охрана встретила гостей в нетрезвом виде. Такое положение вещей — главная причина воровства, как в мелком, так и в крупном масштабе. На хищении топлива попались 40 работников хозяйств, у них изъят в общей сложности 1831 литр солярки.

В разгар полевых работ в сети закона попали не только проворовавшиеся работники, но и руководители многих хозяйств.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко конкретизировал:

— За 3 последних месяца в хозяйствах области выявлено 20 экономических преступлений и по линии уголовного розыска, в том числе 10 — по фактам разукомплектования, хищения запасных частей к сельскохозяйственной технике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Фигуранты по 3 уголовным делам, экс-руководители АОА “Агро-Селище”. “Бешенковичский агросервис” и водитель ОАО “Восток-Чирино”, задержаны, арестованы бухгалтер СХФ имени Смирнова и директор КУСХП “Краснополье”. В отношении остальных мера пресечения не избиралась.