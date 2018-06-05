Команда волковысского ОАО «Беллакт» сыграет на «Кубке бизнеса по футболу 2018»





Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу вновь стартует в Минске. В Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка корпоративного турнира по мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2018». Жеребьевка определила составы групп этих соревнований.

24 корпоративные команды были разделены на 4 группы по 6 команд в каждой. После прохождения группового этапа 16 корпоративных команд, показавших лучшие результаты, ожидает этап плей-офф, в ходе которого и определится победитель «Кубка бизнеса по футболу» в 2018 году.

Команда волковысского ОАО «Беллакт» попала в группу «А» вместе с командами ОАО «ФанДОК», ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», ЗАО «Альфа-Банк», ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «Еврозапчасть».

Игры пройдут на профессиональных футбольных полях Технического центра АБФФ.В судейский состав войдут профессиональные судьи, которые прошли обучение в структуре Белорусской федерации футбола и постоянно обслуживают чемпионаты по футболу высшей и первой лиги.

Действующими чемпионами 2017 года является компания «Хёндэ АвтоГрад», которые в прошлом году смогли победить команду из Бобруйска – ОАО «Фандок».

Сам турнир пройдет с 1 по 30 июня. После первого этапа команд-участниц ожидает этап play-off, где и определится победитель.