|
Команда волковысского ОАО «Беллакт» сыграет на «Кубке бизнеса по футболу 2018»
06.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу вновь стартует в Минске. В Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка корпоративного турнира по мини-футболу «Кубок бизнеса по футболу 2018». Жеребьевка определила составы групп этих соревнований.
24 корпоративные команды были разделены на 4 группы по 6 команд в каждой. После прохождения группового этапа 16 корпоративных команд, показавших лучшие результаты, ожидает этап плей-офф, в ходе которого и определится победитель «Кубка бизнеса по футболу» в 2018 году.
Команда волковысского ОАО «Беллакт» попала в группу «А» вместе с командами ОАО «ФанДОК», ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», ЗАО «Альфа-Банк», ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «Еврозапчасть».
Игры пройдут на профессиональных футбольных полях Технического центра АБФФ.В судейский состав войдут профессиональные судьи, которые прошли обучение в структуре Белорусской федерации футбола и постоянно обслуживают чемпионаты по футболу высшей и первой лиги.
Действующими чемпионами 2017 года является компания «Хёндэ АвтоГрад», которые в прошлом году смогли победить команду из Бобруйска – ОАО «Фандок».
Сам турнир пройдет с 1 по 30 июня. После первого этапа команд-участниц ожидает этап play-off, где и определится победитель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый крупный турнир по корпоративному мини-футболу вновь стартует в Минске. В Белорусской федерации футбола прошла жеребьевка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)