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В Малорите в песке обнаружены костные останки
06.06.2018 14:34 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая с подробностями:
- Мужчина рассказал, что на костный фрагмент он наткнулся случайно. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Предварительно можно говорить о захоронении 11 человек - 10 мужчин и 1 женщины. По информации местных жителей на этой территории в 40-е годы проходили боевые действия.
Обнаруженные костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предположительную давность захоронения.
Проводится проверка.
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Официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая с подробностями: - Мужчина...
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