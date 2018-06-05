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«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

06.06.2018 22:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как наносить косметику летом, показали в программе «Большой завтрак».

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Бытует сложившееся мнение, что, если на улице +25-28, то макияжа не должно быть, в принципе, как минимум. И, как максимум, он должен быть очень плотным и матовым. Сегодня я поломаю эти стереотипы и покажу вам, как сделать очень модный, актуальный глянцевый макияж.

Начнём с увлажняющего спрея.

Желательно, чтобы в его составе был комплекс из трав, может быть, какой-то защитный УФ-фактор. Такой спрей будет увлажнять вашу кожу в течение всего дня. И его вы можете применять на готовый макияж, опять же, на протяжении дня.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Если у вас жирная, проблемная кожа, от тона отказываться не стоит. Даже в +30.

Выберите для себя азиатские ВВ-крема.

Они достаточно плотные, создают модный глянцевый финиш и, при этом, очень круто держатся. Даже при самых высоких температурах. Если же у вас кожа нормальная или сухая, как у нашей модели, то используйте увлажняющую базу и поверх неё – специальную инновационную пудру. Базу можно распределить ручками. Очень мягко.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

О пудрах. Она может быть рассыпчатая, может быть компактная. Самое главное, чтобы после распределения она оставляла красивый ровный глянцевый финиш.

Такая кожа будет естественно выглядеть в жаркую пору года.

А также такая пудра должна абсорбировать себум, выделяемый кожей.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Наносим такую пудру кистью кабуки.

Это – плотная, может быть, синтетическая, может быть натуральная. Наносим на базу плотными, прилегающими к коже движениями. Оттенком потемнее припудриваем зоны контурирования.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

В жару важно, чтобы пудра не была очень блестящей.

Помните – финиш должен быть сатиновым.

Что касается бровей. В жаркую погоду, когда на улице +23 и выше, откажитесь от карандашей для бровей. Потому что практически все карандаши – на восковой основе.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Воск при воздействии температур может немножко подплавляться.

Отдайте предпочтение теням для бровей, фломастерам или помадке. Кому чем удобнее пользоваться.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Любые компактные тени в жаркую погоду держаться не будут.

Поэтому я предлагаю нанести базу под тени и пальчиком на центр века слегка добавить хайлайтер. Это – любой компактный блестящий продукт.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

На внутренний уголок глаза, слегка заходя на нижнее веко, распределяем хайлайтер. На подбровное пространство и на нижнее веко мы распределяем тень компактную определённого оттенка и нужной текстуры.   

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Желательно, если эта тень будет натуральных ореховых оттенков или грязно-розовых.

При этом, желательно, чтобы эта тень была «хамелеон».

То есть, при нанесении на кожу отливала разными оттенками.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Ну и завершающие штрихи.

По верхнему веку распределяем водостойкий карандаш.

Мягко растушёвываем его в кожу. Он может быть в цвет глаз: тёмно-бордовым, тёмно-оливковым или коричневым.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

По нижнему веку распределяем сливочного оттенка мерцающий карандаш.

Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Если в жаркую погоду вы никак не можете справиться с выбором туши, а водостойкие у вас вызывают аллергию, а все остальные смазываются, я рекомендую приклеить несколько пучков. Тем более, что в современном мире они очень естественные и очень красивые.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Когда сами фиксируете пучки в ресницы, ставить их сверху крайне неудобно. Поэтому открываете глаза, смотрите в зеркало и проталкиваете пучок внутрь ресничного ряда. Так сделать ресницы очень легко и просто даже тому, кто ни разу не пробовал.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

При небольшом навыке приклеить ресницы достаточно просто, а смыть их  можно обычной водой.

Осталось добавить мягкий розовый румянец.

На губы добавляем модное сейчас средство – тинты.

«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Тинты не съедаются в течение дня, они увлажняют текстуру губ. Губы будут всегда чувствовать себя комфортно.

И тинты подходят для поцелуев!   

 
 
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Новости Беларуси. Как наносить косметику летом, показали в программе «Большой завтрак».
 
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