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Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото
09.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В выпускном балу на городской площади приняли участие почти 600 выпускников 11-х классов, из них 33 человека были награждены золотыми и серебряными медалями.
Фоторепортаж.
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В выпускном балу на городской площади приняли участие почти 600 выпускников 11-х классов, из них 33 человека были награждены золотыми и серебряными медалями.
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