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Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

09.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В выпускном балу на городской площади приняли участие почти 600 выпускников 11-х классов, из них 33 человека были награждены золотыми и серебряными медалями. 

Фоторепортаж.

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото


Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото

Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото


Slutsk-Gorod.by
Фото: Владислав Слуцкий, Артём Клишевич

 
 
Ссылка на источник 56
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В выпускном балу на городской площади приняли участие почти 600 выпускников 11-х классов, из них 33 человека были награждены золотыми и серебряными медалями. 
 
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