Новополоцку – 60: самый молодой город Беларуси отмечает день рождения

Самый молодой город Беларуси отмечает день рождения. Новополоцку – 60 лет. Это центр белорусской нефтехимии. На месте семи деревень начали строить нефтеперерабатывающий завод, который в Советском Союзе стал одним из крупнейших и мощных в Европе. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк побывала на празднике.

Нефтяники, строители, медики, студенты – тысячи людей. Это те, кто строили город 60 лет назад, те, кто делают его лучше сейчас. Ради этого парада главная улица города превратилась в пешеходную. Шествие больше похоже на красочное историческое шоу.

«Ну, что вы думаете? Свет, тепло, от нас многое зависит! Всех с праздником, всем добра, света, уюта», – сказала инженер Новополоцкой ТЭЦ Ольга Грищенкова.

Главный парк Новополоцка превратился в город мастеров. Здесь народные умельцы продают свои поделки из дерева, глины, войлока. Работы посвящают юбилею города. Новополоцку желают процветания и строят радужные прогнозы.

«Здесь работают крупнейшие предприятия, но я вижу его таким же, какой он есть сегодня: перспективно-развивающимся, прирастающим численно, но самое главное – чтобы здесь жили такие же добрые люди, которые живут, а эти добрые традиции продолжались из года в год», – поделилась глава Администрации президента Беларуси, председатель Новополоцкого горисполкома с 2007 по 2014 гг. Натальч Кочанова.

Молодой Новополоцк находится рядом с древнейшим городом Беларуси Полоцком и не менее важен для экономики страны. Его предприятия вносят большой вклад в развитие экономики Беларуси.

Гуляния будут проходить до самой ночи. Звезды белорусской эстрады поздравят жителей города с праздником. А небо над Новополоцком озарится торжественным салютом».



К юбилею города в Новополоцке установили несколько современных светящихся конструкций. Самой популярной у жителей города стала мерцающая надпись «Я люблю Новополоцк».