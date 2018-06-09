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Новополоцку – 60: самый молодой город Беларуси отмечает день рождения
10.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Самый молодой город Беларуси отмечает день рождения. Новополоцку – 60 лет. Это центр белорусской нефтехимии. На месте семи деревень начали строить нефтеперерабатывающий завод, который в Советском Союзе стал одним из крупнейших и мощных в Европе. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк побывала на празднике.
Нефтяники, строители, медики, студенты – тысячи людей. Это те, кто строили город 60 лет назад, те, кто делают его лучше сейчас. Ради этого парада главная улица города превратилась в пешеходную. Шествие больше похоже на красочное историческое шоу.
Главный парк Новополоцка превратился в город мастеров. Здесь народные умельцы продают свои поделки из дерева, глины, войлока. Работы посвящают юбилею города. Новополоцку желают процветания и строят радужные прогнозы.
Молодой Новополоцк находится рядом с древнейшим городом Беларуси Полоцком и не менее важен для экономики страны. Его предприятия вносят большой вклад в развитие экономики Беларуси.
Гуляния будут проходить до самой ночи. Звезды белорусской эстрады поздравят жителей города с праздником. А небо над Новополоцком озарится торжественным салютом».
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Гуляния будут проходить до самой ночи. Жителей города поздравят с праздником звезды белорусской эстрады.
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