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Ким Чен Ын вылетел на саммит с Трампом – СМИ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в запланированном на 12 июня саммите с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Ренхап.
По данным источников агентства, Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите "Большой семерки", в Сингапур на саммит США-КНДР.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в запланированном на 12 июня саммите с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Ренхап.
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