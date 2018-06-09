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Огонек Надежды

10.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Огонек Надежды

Сегодня Надежда Николаевна отмечает 65-летний юбилей. Хороший повод для того, чтобы в который раз услышать в свой адрес добрые слова. Их подобралось немало. Ведь за 45 лет работы в отрасли Надежда Николаевна стала для коллег старшим наставником, ярким примером самозабвенной работы на радость людям, мерилом всех их начинаний. Ее уважают, ценят, любят, к ней прислушиваются, по ее оценке соизмеряют высоту собственных успехов и побед.


В культурную сферу Надежда Николаевна пришла в 1973 году, окончив Гродненское культпросветучилище. Трудно сказать, она нашла себя в профессии или профессия нашла ее. Наверное, и то, и другое. Потому что на протяжении десятков лет Надежда Николаевна верна выбранному делу, которое ее не отпускает. С 1975 года трудовая биография Надежды Карпюк начала писаться в Свислочском районном Доме культуры. И самая большая глава посвящена районному научно-методическому центру, который Надежда Николаевна возглавляла с 1989 года по 2011-й.


Что красноречиво говорит о профессиональных успехах человека? Безусловно, копилка значимых наград. За период своей трудовой деятельности Надежда Николаевна неоднократно награждалась дипломами и грамотами самых разных уровней. Была лауреатом Всесоюзного конкурса культорганизаторов, I Международного конкурса ведущих и исполнителей развлекательно-игровых программ, республиканского конкурса культорганизаторов, приуроченного к 500-летию Ф. Скорины. Имеет диплом за активное участие во II Всесоюзном фестивале народного творчества. Отмечалась почетными грамотами Министерства культуры БССР и Белорусского республиканского комитета профсоюза работников культуры, управления культуры Гродненского облисполкома, Федерации профсоюзов Беларуси, Свислочского райисполкома, отдела культуры и многими другими. В эти дни в списке ее наград стало одной больше: добавилась Почетная грамота управления культуры Гродненского облисполкома за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в развитие культуры и в связи с юбилеем.


В свои 65 Надежда Николаевна остается для коллег идейным рулевым, старшим другом, советчиком. Ее таланту, опыту и умению неизменно безоглядно доверяют.


С Надеждой Карпюк мы идем рука об руку много лет. Она для всех нас наставник, как по работе, так и по жизни, – говорит директор районного центра культуры и народного творчества Татьяна Мацкевич. – С ней легко работать. Знаете, я даже не представляю районной культуры без нее. Она везде. Это объединяющий все наши отделы огонек. Неутомимая. Ей по силам самые трудные участки. Если поручаешь какое-либо дело Надежде Николаевне, то можешь о нем больше не думать: все будет выполнено как надо. Будет учтена каждая деталь, предусмотрена всяческая мелочь. Мы все у нее учимся. И каждое свое мероприятие пропускаем через ее мнение: если Надежда Николаевна похвалила, одобрила, значит, все было сделано правильно.


Ее профессионализм и талант нести хорошее настроение людям, работать со зрителем и для зрителя, ее легкость, яркость и блистательность влюбили в профессию культработника немало молодежи, для которой она пример и эталон. Привлекательны и притягательны для окружающих и человеческие качества Надежды Николаевны. Она излучает позитив, жизнелюбие, оптимизм, приправленные житейской мудростью. Зарядом энергии, которой у нее через край, бескорыстно и щедро делится с коллегами. Умеет поддержать словом, делом, взглядом, улыбкой, настроить струны чужой души на нужный лад.


Надежда Николаевна – словно полноводная река, подпитываемая неиссякаемым источником вдохновения. Несет она в себе прекрасные порывы души, свежие идеи и задумки. И, подчиняясь им, своему внутреннему желанию и состоянию, изо дня в день продолжает творить во имя культуры. Так, по ее инициативе был создан хронологический фильм о культурной сфере района «Они дарили радость людям», потому что у культработников, считает она, есть своя – интересная и уникальная – история, которую нужно сохранить. Вместе с видеодемонстратором РЦКиНТ Игорем Швецовым они запечатлели в этом кино судьбы людей, связанных с культурой Свислоччины, будни и праздники учреждений, начиная свой видеорассказ с 60-х годов. Около пяти лет шла работа над этим бесценным для района фильмом, а яркие кадры из него коллеги смогли впервые увидеть в прошлом году в день своего профессионального праздника. Так Надежда Николаевна в который раз подтвердила свой неофициальный статус объединяющего огонька большой семьи культработников. Но на этом неутомимая и влюбленная в свою работу энтузиастка не остановилась. Сегодня она всей душой погружена в создание районного Музея культуры. Снова горит. И от ее сердечного огня так тепло тем, кто трудится с ней вместе. «Оставайтесь такой же, дорогая Надежда Николаевна! Дарите и дальше радость людям!» – желают коллеги.

 

Наталья ТУРКО.

 
 
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Человек широкого спектра. Так говорят о культорганизаторе районного центра культуры и народного творчества Надежде Карпюк ее коллеги. И с ними наверняка...
 
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