Авария в Солигорске. Водитель летел «сотку», врезался и убежал, бросив двух девушек

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ДТП произошло в субботу, 9 июня. По словам очевидца, водитель ехал со скоростью 100−120 км/ч. На перекрёстке он зацепил бордюр, машина подлетела, «снося всё на своём пути».
По предварительным данным, как пишут «Солигорские автолюбители», водитель убежал, оставив двух девушек. Их завезли в больницу. Насколько серьёзно они пострадали — пока не известно.
Официальный комментарий ГАИ не обнародован.
В соцсетях ищут очевидцев происшествия. Некоторые предполагают, что видели водителя, садящегося в эту машину: худощавый и очень молодой парень. Кто-то предположил, что это мог быть выпускник.