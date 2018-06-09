Авария в Солигорске. Водитель летел «сотку», врезался и убежал, бросив двух девушек



Фото: Станислав Санько

ДТП произошло в субботу, 9 июня. По словам очевидца, водитель ехал со скоростью 100−120 км/ч. На перекрёстке он зацепил бордюр, машина подлетела, «снося всё на своём пути».

По предварительным данным, как пишут «Солигорские автолюбители», водитель убежал, оставив двух девушек. Их завезли в больницу. Насколько серьёзно они пострадали — пока не известно.

Официальный комментарий ГАИ не обнародован. Фотографии: Максим Добряк, Станислав Санько

В соцсетях ищут очевидцев происшествия. Некоторые предполагают, что видели водителя, садящегося в эту машину: худощавый и очень молодой парень. Кто-то предположил, что это мог быть выпускник.