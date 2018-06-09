Осторожно, дети!

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К сожалению, когда речь заходит о происшествиях с детьми, медицинские отчёты оказываются с куда менее оптимистичным финалом. В дни начавшихся школьных каникул растёт детский травматизм. Но! Уверены медики и спасатели, в этом вина – взрослых. Можно ли остановить мгновение, чтобы избежать трагедии?

Катя с трудом произносит имена друзей и бесконечно старается подчинить себе непослушное из-за судорог тело. А её мать – неустанно благодарит небеса за то, что дочь поборола смерть. Катю несколько лет назад сбил автомобиль. Девочка вышла из автобуса и, перебегая дорогу, угодила прямо под колёса. Переломы, разрыв печени, сильное внутреннее кровотечение. Ребёнок выжил лишь чудом.

Это тот самый участок дороги, на котором всё и произошло: Т-образный перекрёсток и две автобусные остановки. С одной и с другой стороны, до которых рукой подать. Но останавливаются почему-то все на пятачке. Если бы автобус в тот день проехал чуть дальше (к остановке), люди пошли бы по пешеходному переходу и аварии, возможно, удалось бы избежать.

Деревня Самуэлево Минского района расположена рядом со Слуцкой трассой. Движение здесь оживлённое. Рядом с перекрёстком нет знаков ограничения скорости. Местные просят транспортников останавливаться, не доезжая до остановки – так идти меньше. Трагедия с Катей, признаётся её мама, стала уроком, но не для всех.

Только с начала года на белорусских дорогах погибли восемь детей, травмы получили ещё 155. Недосмотрели, недоучили, не проконтролировали – виноваты всегда взрослые.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Беларуси: «К сожалению, очень часто происходят такие ситуации, когда после трагедии взрослые начинают задумываться о том, что на самом деле этого можно было избежать».

Вот такой сказочный виновник пожара. Максима и его сестру оставили без присмотра, они стали играть со спичками и чуть не погибли. Когда спасатели вскрыли железную дверь, дети уже теряли сознание.

Первой вспыхнула детская кроватка, затем – кресло, телевизор. Мама была на работе, а отец – отлучился всего-то на 15 минут. Возвращаясь, увидел спасателей, милицию, испуганных соседей и бросился к двери. Дети были у порога. Максим смог открыть только нижний замок, верхний – так и не поддался.

Малыши провели в больнице всего три дня – их родителям невероятно повезло. В квартире быстро сделали ремонт, чтобы ничего не напоминало о случившемся. Установили пожарные извещатели. Теперь пользуются специальной зажигалкой.

Но, к несчастью, за собственную беспечность родители иногда платят самую высокую цену.

Фотографию его погибшей сестры Маши мама не нашла. В квартире до сих пор пахнет гарью, все стены – в копоти. Ночью около двух недель назад двойняшки Саша и Маша остались дома одни. Наталия уложила детей и ушла к своему знакомому.

Пожар начался на месте, где раньше стоял диван. У следователей несколько версии: дети могли баловаться с огнём, что-то поджечь, испугаться и убежать в свою комнату, где их и нашли. Саша и Маша – задохнулись.

Наталье дозвонились лишь в четыре утра. После чего женщину задержала милиция, двойняшек она увидела уже в день похорон.

Наталия уже теряла детей – старшую дочку: год назад отравилась таблетками из-за парня. В семье остался последний ребенок – 11-летний Олег. Когда случился пожар, мальчик ночевал у бабушки. Он сейчас в приюте. А месяц назад от Натальи ушёл муж – отец двойняшек.

Опытные родители говорят о правиле вытянутой руки, если ребёнок именно на таком расстоянии, он в безопасности. Но даже оно не всегда работает.

В семье Кузьминых – трое детей. Александр был на работе. Супруга – собирала в лагерь старших девочек. Отвернулась на секунду – и двухлетний Саша уже лежал на асфальте.

Спасло одно – квартира на первом этаже. Врачи диагностировали лишь ушибы головы. Малыш быстро идёт на поправку – Сашу уже готовят к выписке.

Даже после падения, маленького Сашу высота не пугает. Иногда неудачно, но именно так дети и познают мир. Задача родителей – сделать этот процесс максимально безопасным, чтобы помочь им выжить.

В сезон летних каникул особенно внимательно призывают следить за детьми у воды. Печальную статистику сотрудники ОСВОДа уже ведут.

Что недосмотрела – жалеет и Марина. Если бы встретила тогда Катю с автобуса, если бы внимательнее были водители, взрослые, которые просили остановиться в неположенном месте. Если бы можно было повернуть время вспять.

Но о прошлом Марина старается не думать, и все силы отдает на борьбу за будущее дочки. Катя закончил шестой класс. Стала ходить. И даже поехала на велосипеде. И опять это сделает, как только пройдут приступы. Она совершенно спокойно возвращается к месту аварии и без страха садится в автомобиль, чтобы прокатиться. Только мама теперь не отходит ни на шаг.