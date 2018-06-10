Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

ДТП произошло вечером 10 июня 2018 года в деревне Черни, под Брестом.



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По информации очевидцев, пьяный водитель ехал по Черням на автомобиле Opel, не справился с управлением, и сбил парня и девушку, которые ожидали маршрутное такси на остановке.



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Фактически, как говорят, детей припечатало к столбу. В автомобиле кроме водителя находилась его жена и ребёнок, при этом мужчина стал пересаживаться на пассажирское сиденье, вероятно, хотел избежать ответственности. На место водителя он решил посадить жену. Однако очевидцы всё рассказали сотрудникам ГАИ. При этом возникла некоторая потасовка, пьяный пытался доказать, что он здесь ни при чём, но как оказалось, происшествие видели другие люди, и не дали ему уйти от ответственности. Очевидно, сотрудникам ГАИ пришлось применить силу, чтобы утихомирить дебошира.



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Оба пострадавших ребёнка госпитализированы, также медики осматривают (вероятно, будут проводить освидетельствование) и водителя, и его семью.



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Пострадавшие живы, парню повезло больше, отделался ушибами ног, а вот у девушки травмы посерьёзнее - открытый перелом голени.



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Немаловажный момент - улицы летом в Чернях НЕ освещаются, а пешеходная дорожка конструктивно не отделена от проезжей части, только разметкой, и естественно, это очень опасно. не смотря на то, что данное ДТП произошло в более-менее светлое время суток - сумерки, но до беды недалеко, может быть теперь что-то ищменится, и освещение появится в Чернях.

Ещё можно отметить что место, где произошло ДТП - на самом деле никакая это не остановка общественного транспорта, а просто место, где останавливаются маршрутки. На самом деле это была пешеходная дорожка, выделенная белой линией (есть знак - пешеходная дорожка).