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Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

11.06.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло вечером 10 июня 2018 года в деревне Черни, под Брестом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56289.php

Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

По информации очевидцев, пьяный водитель ехал по Черням на автомобиле Opel, не справился с управлением, и сбил парня и девушку, которые ожидали маршрутное такси на остановке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56289.php

Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

Фактически, как говорят, детей припечатало к столбу. В автомобиле кроме водителя находилась его жена и ребёнок, при этом мужчина стал пересаживаться на пассажирское сиденье, вероятно, хотел избежать ответственности. На место водителя он решил посадить жену. Однако очевидцы всё рассказали сотрудникам ГАИ. При этом возникла некоторая потасовка, пьяный пытался доказать, что он здесь ни при чём, но как оказалось, происшествие видели другие люди, и не дали ему уйти от ответственности. Очевидно, сотрудникам ГАИ пришлось применить силу, чтобы утихомирить дебошира.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56289.php

Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

Оба пострадавших ребёнка госпитализированы, также медики осматривают (вероятно, будут проводить освидетельствование) и водителя, и его семью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56289.php

Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

Пострадавшие живы, парню повезло больше, отделался ушибами ног, а вот у девушки травмы посерьёзнее - открытый перелом голени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56289.php

Ужасное ДТП в Чернях: пьяный сбил на остановке двоих детей

Немаловажный момент - улицы летом в Чернях НЕ освещаются, а пешеходная дорожка конструктивно не отделена от проезжей части, только разметкой, и естественно, это очень опасно. не смотря на то, что данное ДТП произошло в более-менее светлое время суток - сумерки, но до беды недалеко, может быть теперь что-то ищменится, и освещение появится в Чернях.

Ещё можно отметить что место, где произошло ДТП - на самом деле никакая это не остановка общественного транспорта, а просто место, где останавливаются маршрутки. На самом деле это была пешеходная дорожка, выделенная белой линией (есть знак - пешеходная дорожка).

Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло вечером 10 июня 2018 года в деревне Черни, под Брестом. По информации очевидцев, пьяный водитель ехал по Черням на автомобиле Opel, не справился с...
 
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