Подозреваемый в убийстве молодой девушки в Кировском районе задержан

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 19-летней жительницы Кировского района. Тело было обнаружено спустя почти неделю на окраине родной деревни Селица. Перед исчезновением девушку видели выходящей из автобуса. Она возвращалась из колледжа. И по пути домой пропала.

Студентку искали почти неделю. Тело обнаружили недалеко от остановки в перелеске примерно в километре от родной деревни. Личных вещей рядом не было, сумочку нашли позже в водосточной трубе, а рядом – след от обуви. Как выяснилось, он принадлежал одногруппнику Анастасии по сельскохозяйственному колледжу.

Александр Москалёв, начальник управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома: «Были организованы оперативные мероприятия в деревне Селица. И спустя 3-4 часа был установлен житель 2000 года рождения, у которого по месту жительства была обнаружена обувь и, в ходе обыска, часть вещей потерпевшей».

Местные жители до сих пор не могут прийти в себя. Как такое могло произойти средь бела дня? Деревня небольшая, все друг у друга на виду. Данила учился с ребятами в одном классе, о подозреваемом говорит – обычный парень из обычной сельской семьи.

Более того, вместе с односельчанами парень (тогда он ещё не был подозреваемым) присутствовал на похоронах девушки.

Что за конфликт произошёл в тот день между 19-летней Анастасией и её 17-летним одногруппником – следователи сейчас выясняют.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета Могилёвской области: «Возвращаясь с занятий из колледжа, выйдя на остановке общественного транспорта, следуя по пути к дому, девушка встретила своего одногруппника. В ходе разговора между ними произошла ссора, в результате которой парень нанёс потерпевшей телесные повреждения, не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый перенёс тело девушки в кустарники, расположенные вблизи его участка, где оно и пролежало до обнаружения».

Молодой человек задержан, и уже сознался в содеянном. Назначен комплекс судебных экспертиз. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8-ми до 25-ти лет лишения свободы.