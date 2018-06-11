Ким Чен Ын до полуночи гулял по Сингапуру - фотофакт



Ким Чен Ын в Сингапуре. Фото: Reuters

РИА «Новости»

Лимузин северокорейского лидера. Фото: Reuters

Пока Ким Чен Ын гулял, его сопровождали журналисты. Фото: Reuters

Прогулка проходила в окружении большого количества телохранителей. Фото: Reuters

Фото: Reuters

После прибытия колонны автомобилейк отелю «Сент-Реджис» на односторонней улице Танглин образовалась пробка, в том числе из-за того, что она находится под усиленной охраной полиции.Сообщается, что колонну сопровождали несколько десятков полицейских на мотоциклах. Перед лимузином, на котором ехал глава КНДР, двигалась машина с открытым верхом, из которой северокорейские журналисты вели съемку.Прогулка Ким Чен Ына длилась около двух часов. Он побывал в парке «Сады у залива» и гостинично-игровом комплексе Marina Bay Sands. Отмечается, что его сопровождали сестра, глава МИД Сингапураи министр образования СингапураНа вторник, 12 июня, намечена встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Она должна начаться в 9.00 (4.00 по минскому времени).Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими министрами.