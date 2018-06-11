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Три школьника пострадали при взрыве баллончика в Жлобине
Один из детей лишился четырёх пальцев на правой руке.
В МЧС сообщают, что двое учеников девятого класса и один семиклассник самостоятельно собрали баллончик из пневматики с целью его дальнейшего взрыва. Подростки подожгли фитиль, после чего устройство разорвалось в руках 16-летнего парня.
Девятиклассник был доставлен в больницу, где его срочно прооперировали. Подростку пришлось частично ампутировать четыре пальца. Не обошлись без ранений и его товарищи. Один получил рваную рану бедра, а у второго травмировано предплечье.
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Один из детей лишился четырёх пальцев на правой руке.
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