Хакеры атакуют: взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook

От имени Следственного комитета там была размещена информация, что "Министерство связи и информатизации по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко прекращает всю деятельность, которая являлась недружественной по отношению Российской Федерации".





Еврорадио , что сейчас предпринимаются попытки восстановить доступ к странице, информация, которая там содержится, не соответствует действительности. Начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович сказал, что сейчас предпринимаются попытки восстановить доступ к странице, информация, которая там содержится, не соответствует действительности.





Происходящее в последние дни напоминает спланированную акцию. Но Кабаков говорит: "Пока сложно об этом говорить, будем разбираться".





Напомним, что в понедельник был взломан аккаунт в Twitter замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Там было размещено фейковое письмо за подписью Натальи Кочановой, главы Администрации президента Беларуси, якобы адресованное руководителю Администрации президента России. Еще вчера правоохранительные органы начали выяснять, кто стоит за этой провокацией.





Как известно, 12 июня в Верховном суде Беларуси будет рассмотрена апелляция по громкому делу авторов российского сайта "Регнум".