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Хакеры атакуют: взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook
Утром 12 июня была взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook.
От имени Следственного комитета там была размещена информация, что "Министерство связи и информатизации по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко прекращает всю деятельность, которая являлась недружественной по отношению Российской Федерации".
Начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович сказал
Происходящее в последние дни напоминает спланированную акцию. Но Кабаков говорит: "Пока сложно об этом говорить, будем разбираться".
Напомним, что в понедельник был взломан аккаунт в Twitter замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Там было размещено фейковое письмо за подписью Натальи Кочановой, главы Администрации президента Беларуси, якобы адресованное руководителю Администрации президента России. Еще вчера правоохранительные органы начали выяснять, кто стоит за этой провокацией.
Как известно, 12 июня в Верховном суде Беларуси будет рассмотрена апелляция по громкому делу авторов российского сайта "Регнум".
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Утром 12 июня была взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook.
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