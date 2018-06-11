О том, как подготовиться к сезону отопления расскажет директор филиала «Кобринский гортопсбыт» Виктор Козак.

Готовь топливо летом!

Среди вопросов, которые поступают нам от наших читателей, сохраняет актуальность уровень цен на топливо, в том числе твёрдое. Как выглядит ситуация в данной сфере и почему закупать топливо выгоднее уже сейчас, а не перед самым началом отопительного сезона? За ответами мы обратились к директору филиала «Кобринский гортопсбыт» Виктору Козаку.





— Действительно, цены на твёрдое топливо на нашем предприятии не менялись уже около 4-х лет, хотя, с учётом экономической ситуации, определённые предпосылки для этого есть, – рассказывает Виктор Алексеевич. – В связи с этим хороший вариант – закупить дрова или торфобрикет впрок, то есть застраховать себя.

И это – далеко не единственная причина. В настоящее время филиал в широком ассортименте предлагает дрова лиственных пород, в том числе грабовые. Лес, который реализуется в летний период, заготавливался зимой, и древесина хорошо просушена. Соответственно, колотые дрова, заготовленные летом, качественнее, чем те, которые реализуются в период пиковых нагрузок, когда предприятие работает, что называется, «с колёс». Примерно то же самое можно сказать о торфобрикете, который в Кобринском гортопсбыте реализуется от ТПУ «Березовское» и OAO «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский». Если первый, как отмечают в филиале, хорош для печей, так как быстро сгорает и сразу отдаёт тепло, то брикет второго производителя подойдёт для котлов длительного горения, где надолго хватит одной закладки. В летний период торфокрошка будет более сухой, кроме того – нет «сезонного ажиотажа», а значит – и задержек доставки.

Кстати, дрова от Кобринского гортопсбыта сегодня поставляются в том числе и на экспорт – на момент нашего визита на предприятии как раз шла упаковка в деревянные контейнеры объёмом 1,5 кубометра каждый. Следует отметить, что здесь учитывают все пожелания потребителя, и могут в удобное время организовать в требуемых объёмах доставку дров определённых пород дерева – к примеру, для ценителей бани или мангала. Одним словом, есть смысл позаботиться о своём тепле и уюте уже сегодня, не дожидаясь, пока нагрянут первые холода. Ведь топливо, как и сани, лучше готовить летом.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: директор филиала «Кобринский гортопсбыт» Виктор Козак Виктор Козак и раскряжевщик Владимир Григорик на заготовке колотых дров.