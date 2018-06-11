Диджей Avicii похоронен в Стокгольме

Известный шведский диджей и продюсер Тим Берглинг (более известный как Avicii), который ушёл из жизни 20 апреля, наконец-то похоронен.

Церемония прощания состоялась в Стокгольме. Она была закрытой – присутствовали лишь родственники и близкие друзья музыканта (всего около 20 человек).

Напомним, тело диджея обнаружили в его доме в столице Омана, Маскате. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством. Это подтверждает найденная предсмертная записка.