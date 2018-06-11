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Где запрещено купаться в Червенском районе
12.06.2018 — Разное | Раёны весник
Решением райисполкома №651 от 28 апреля 2018 года определены места, где запрещено купание граждан. В перечень вошли:
— каналы, обводненные карьеры, пруды-копани, пруды (кроме акватории пруда Натальевск, примыкающей к пляжной зоне);
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Решением райисполкома №651 от 28 апреля 2018 года определены места, где запрещено купание граждан. В перечень вошли: — каналы, обводненные карьеры, пруды-копани,...
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