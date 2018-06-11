Где запрещено купаться в Червенском районе

Решением райисполкома №651 от 28 апреля 2018 года определены места, где запрещено купание граждан. В перечень вошли:

— каналы, обводненные карьеры, пруды-копани, пруды (кроме акватории пруда Натальевск, примыкающей к пляжной зоне);

— два озера Дикое (возле деревни Вишенка Руднянского сельсовета и возле Червеня), три озера на территории Рованичского сельсовета: Луково и Ясное возле д. Рованичская Слобода, Песочное возле д.Новодворье;

— реки на территории района: Волма (кроме акваторий, примыкающих к пляжным зонам), Белица, Болочанка, Вожа, Ганутка, Гать, Добрица, Дыевка, Карпиловка, Кленовка, Крупица, Лещинка, Маконь, Свислочь, Слоуст, Узничи, Уса, Уша, Червенка, Чернявка.

В Червенском РОВД напоминают гражданам, что в соответствии со статьей 23.63 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за купание в запрещенных местах – наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.