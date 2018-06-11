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Сессия Лоевского районного Совета депутатов
12.06.2018 — Разное | Лоевский край
15 июня в 15.00 в зале заседаний Лоевского районного исполнительного комитета (ул. Ленина, 2, 2-й этаж) состоится внеочередная сессия Лоевского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва.
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15 июня в 15.00 в зале заседаний Лоевского районного исполнительного комитета (ул. Ленина, 2, 2-й этаж) состоится внеочередная сессия Лоевского районного Совета...
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