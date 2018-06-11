Железнодорожные пути. Правила учти!





Сегодня сотрудники отделения Госавтоинспекции Свислочского РОВД совместно с представителями Волковысской дистанции пути провели профилактическую акцию. Инспектор ДПС Дмитрий Зотов и дорожный мастер Александр Ванин вблизи железнодорожного переезда останавливали транспортные средства и вручали водителям и пассажирам памятки о правилах безопасности на железнодорожных переездах.









– При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта, руководствоваться указаниями дежурного, требованиями светофоров, положением шлагбаума и звуковым сигналом, – напоминал участникам дорожного движения Дмитрий Валерьевич. – За нарушение правил проезда железнодорожного переезда грозит штраф от 2 до 4 базовых величин.













О том, что железная дорога не место для игр, говорил водителям и пассажирам Александр Александрович. Представитель железной дороги предупредил, что в случае подкладывания на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта, предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин. Если вышеуказанные деяния совершаются лицами, не достигшими шестнадцати лет, на родителей может быть наложен штраф в размере до 20 базовых величин.

Елена КЕДИК.

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