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ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию
12.06.2018 — Разное | Слуцк Город
12 июня, в Международный день безопасности железнодорожных перевозок, сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД совместно с представителем Могилёвского отделения Белорусской железной дороги проводят профилактические мероприятия.
В рамках республиканского мероприятия инспекторами ГАИ и работниками дистанции пути организовано дежурство и проведение инструктажа водителей по правилам проезда переездов, в том числе на случай возникновения нештатных ситуаций.
Днём во вторник такое мероприятие прошло на железнодорожном переезде по улице Виленская в Слуцке. Пока опустился шлагбаум, а водители стояли в колонне на переезде, им вручили тематические памятки и провели с ними профилактические беседы.
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12 июня, в Международный день безопасности железнодорожных перевозок, сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД и представители БелЖД проводят совместные мероприятия.
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