ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

12.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

12 июня, в Международный день безопасности железнодорожных перевозок, сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД совместно с представителем Могилёвского отделения Белорусской железной дороги проводят профилактические мероприятия. 

В рамках республиканского мероприятия инспекторами ГАИ и работниками дистанции пути организовано дежурство и проведение инструктажа водителей по правилам проезда переездов, в том числе на случай возникновения нештатных ситуаций. 

Днём во вторник такое мероприятие прошло на железнодорожном переезде по улице Виленская в Слуцке. Пока опустился шлагбаум, а водители стояли в колонне на переезде, им вручили тематические памятки и провели с ними профилактические беседы. 

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию

ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, в Международный день безопасности железнодорожных перевозок, сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД и представители БелЖД проводят совместные мероприятия. 
 
Новости дня
Новости разные
 
В пригороде Гродно упал самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика