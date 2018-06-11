ГАИ и Белорусская железная дорога проводят совместную акцию





12 июня, в Международный день безопасности железнодорожных перевозок, сотрудники ОГАИ Слуцкого РОВД совместно с представителем Могилёвского отделения Белорусской железной дороги проводят профилактические мероприятия.

В рамках республиканского мероприятия инспекторами ГАИ и работниками дистанции пути организовано дежурство и проведение инструктажа водителей по правилам проезда переездов, в том числе на случай возникновения нештатных ситуаций.

Днём во вторник такое мероприятие прошло на железнодорожном переезде по улице Виленская в Слуцке. Пока опустился шлагбаум, а водители стояли в колонне на переезде, им вручили тематические памятки и провели с ними профилактические беседы.































Slutsk-Gorod.by