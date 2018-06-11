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В Беларуси не хватает рекордное число работников. Кого ищут наниматели и какие зарплаты обещают

12.06.2018 15:42 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси не хватает рекордное число работников — почти 70 тысяч работников. На одну вакансию приходится 0,3 безработного. Из рабочих больше всего не хватает поваров, продавцов и уборщиков, а из специалистов — медсестер, врачей и директоров. Больше всего ищут вакансии подсобных рабочих, грузчиков и водителей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты и рабочие в дефиците и какие зарплаты им предлагают.


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

На 12 июня в общереспубликанском банке вакансий размещено больше 74,6 тысячи вакансий, из которых 28,5 тысячи были заявлены с начала этого месяца.

Из общего числа размещенных в банке вакансий предложений больше 8600 в Брестской области, в Витебской — около 6,4 тысячи, в Гомельской — около 9860, в Гродненской — 11 880, в Минской — порядка 14,6 тысячи, в Могилевской — чуть больше 8 тысяч. На Минск приходится чуть больше 15 тысяч вакансий.

В целом по стране среди рабочих у нанимателей больше всего востребованы водители автомобиля (3 376 вакансий), продавцы (2 095), каменщики (1647), повара (1 492), уборщик помещений (1 516), маляры (893). Из специалистов больше всего ищут медсестер (2 703), врачей (2 506), директоров (487).

Соискатели же чаще всего ищут работу подсобным рабочим (151 человек), грузчиком (115), водителя автомобиля (110), экономиста (105) и бухгалтера (92).

Какие зарплаты обещают наниматели

Зарплаты работникам наниматели предлагают разные даже по одним и тем же специальностям. Многим предлагают минималку. К примеру, повару в Дошкольном центре развития ребенка в городе Мозырь предлагают зарплату от 305 рублей. Столько же обещают швее, которую ищет ООО «Виктор Лайн» в Бресте. Филиал «Автобаза» Лунинецкого райпо предлагает работу водителю с такой зарплатой.

От 500 рублей предлагают медсестре в РНПЦ Психического здоровья в Минске и в Витебской областной клинической больнице, а также врачу-специалисту, которого ищет Лунинецкая ЦРБ. Автосборочное производство «Неман «ОАО «МЗКТ» в Лиде такую зарплату обещает маляру, а унитарное предприятие Белкоопвнешторг Белкоопсоюза в Минске — продавцу.

Есть не мало вакансий, в которых зарплата прописана от 1000 рублей. К примеру, ОАО «Речицкий текстиль» в Речице готово платить столько бухгалтеру, Борздовка-АГРО в деревне Борздовка Оршанского района — начальнику молочно-товарного комплекса.

Есть объявления и с более высокими зарплатами — от 3000 рублей. Такая зарплата прописана в вакансии электросварщик ручной сварки, который требуется представительству ООО «ВдМУ» (РФ) в Беларуси в Островце. Такой же заработок ждет спортсмена-инструктора в ООО «Профессиональный футбольный клуб «Торпедо».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Больше всего вакансий, находящихся в общереспубликанском банке, поданы столичными предприятиям и организациями.
 
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