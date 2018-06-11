Таможенники изъяли у гражданина Украины старинные английские часы

В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе сотрудники таможни обнаружили среди вещей 67-летнего мужчины английские настольные часы XVIII века.

Он перевозил раритет в автобусе, который следовал из Киева в Речицу. Его изъяли для экспертизы в Таможенной лаборатории. Статус реликвии был подтверждён: согласно данным экспертизы, часы изготовлены в Англии в 1770-1790-х годах.

Предварительно стоимость часов оценили в 6 тысяч белорусских рублей. Это значит, что предмет старины нужно было письменно задекларировать.