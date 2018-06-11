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«Статья была бесплатной, мы решили ее удалить». Ответ Relax.by на свою статью о ресторане в Куропатах

12.06.2018 16:07 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 12 июня, ресурс Relax.by опубликовал текст-обозрение заведения «Поедем.Поедим», которое буквально пару дней назад открылось недалеко от мемориального комплекса Куропаты. За несколько часов на сайте публикация собрала более 150 комментариев – большинство из них были негативными, но их сразу же удаляли. Пользователи хотели узнать, сколько заплатили журналу за этот материал, требовали, чтобы комментарии оставались на месте и обсуждали, кто писал текст. Журналисты и блогеры начали публиковать на своей странице посты, где требовали ARTOX и лично его операционного директора Александра Стельмаха объяснить и причину удаленных комментариев, и появление материала в принципе.

Стельмах ответил, что никто не планировал ничего удалять, просто не уследили за сотрудником, который это сделал. 



Позже в Facebook появились еще несколько постов, где обсуждался репортаж о ресторане в Куропатах. В том числе, обсуждались автор и фотограф материала. 

Чтобы выяснить, как материал оказался на сайте ресурса – по редакционному заданию или заведение было опубликованно на коммерчекой основе – мы написали автору текста. Заодно пытались выяснить, знал ли он историю Куропат и предполагал ли такую реакцию на собственный текст. Журналист отказалсь комментировать ситуацию, сославшись на то, что Александр Стельмах даст официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. Возможно, журналистку попросили не общаться с другими изданиями на эту тему. 

Ответ Relax.by

В итоге журналист ресурса прислал нам официальный ответ Relax.by по поводу опубликованного материала. Такой же текст сейчас стоит вместо заглушки на месте оригинального материала про ресторан.

«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане «Поедем Поедим» была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.

Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период. Relax.by — сайт про рестораны, моду, развлечения, городскую жизнь. Значительный политический и общественный резонанс не является для нас редакционной целью. Уважая чувства и позицию наших читателей, мы приняли решение удалить материал с сайта».

Почему общество недовольно публикацией о ресторане: история «Поедем. Поедим»

Здание начали строить около девяти лет назад – за 50 метров от официально признанной беларускими властями территорией массового захоронения жертв сталинских репрессий. Стройка не раз приостанавливались из-за бурных протестов активистов. В 2015 году комплекс с банями и ресторанами уже пытались открыть под названием «Бульбаш-холл», но  и его открытие сорвалось. 6 июня 2018 года открылся ресторан «Поедем.Поедим». Тогда же активисты устроили около него акцию «Не кабак, а музей». Активситы и сегодня против того, что недалеко от места расстрела и захоронения людей другие люди «пили на костях». Лучше всего эту историю описал Эдуард Пальчис в своем расследовании «Цинизм и подрезанный закон: кто и как пытается застроить Куропаты».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 12 июня, ресурс Relax.by опубликовал текст-обозрение заведения «Поедем.Поедим», которое буквально пару дней назад открылось недалеко от мемориального...
 
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