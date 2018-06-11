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«Статья была бесплатной, мы решили ее удалить». Ответ Relax.by на свою статью о ресторане в Куропатах
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Сегодня, 12 июня, ресурс Relax.by
Стельмах ответил, что никто не планировал ничего удалять, просто не уследили за сотрудником, который это сделал.
Чтобы выяснить, как материал оказался на сайте ресурса – по редакционному заданию или заведение было опубликованно на коммерчекой основе – мы написали автору текста. Заодно пытались выяснить, знал ли он историю Куропат и предполагал ли такую реакцию на собственный текст. Журналист отказалсь комментировать ситуацию, сославшись на то, что Александр Стельмах даст официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. Возможно, журналистку попросили не общаться с другими изданиями на эту тему.
Ответ Relax.by
В итоге журналист ресурса прислал нам официальный ответ Relax.by по поводу опубликованного материала. Такой же текст сейчас стоит вместо заглушки на месте
«Сайт Relax.by постоянно пишет про новые рестораны, кафе и заведения Минска. Такой формат публикаций абсолютно бесплатен для рестораторов — материалы появляются даже если заведение не является клиентом каталога Relax.by. Статья о ресторане «Поедем Поедим» была бесплатной и, как и обычно, нейтрально описывала новый ресторан: его интерьер, кухню, особенности концепции. Мы предполагали, что читатели самостоятельно примут решение, стоит ли посещать заведение.
Вместе с тем, мы не можем не заметить, что даже в таком формате материал задел чувства некоторых наших читателей, посчитавших недопустимым открытие заведения в непосредственной близости от Куропат, места массовых расстрелов белорусов в межвоенный период. Relax.by — сайт про рестораны, моду, развлечения, городскую жизнь. Значительный политический и общественный резонанс не является для нас редакционной целью. Уважая чувства и позицию наших читателей, мы приняли решение удалить материал с сайта».
Почему общество недовольно публикацией о ресторане: история «Поедем. Поедим»
Здание начали строить около девяти лет назад – за 50 метров от официально признанной беларускими властями территорией массового захоронения жертв сталинских репрессий. Стройка не раз приостанавливались из-за бурных протестов активистов. В 2015 году комплекс с банями и ресторанами уже пытались открыть под названием «Бульбаш-холл», но и его открытие сорвалось. 6 июня 2018 года открылся ресторан «Поедем.Поедим». Тогда же активисты устроили около него акцию «Не кабак, а музей». Активситы и сегодня против того, что недалеко от места расстрела и захоронения людей другие люди «пили на костях». Лучше всего эту историю описал Эдуард Пальчис
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«Статья была бесплатной, мы решили ее удалить». Ответ Relax.by на свою статью о ресторане в Куропатах
Сегодня, 12 июня, ресурс Relax.by опубликовал текст-обозрение заведения «Поедем.Поедим», которое буквально пару дней назад открылось недалеко от мемориального...
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