Какие фильмы станут лучшим выбором для нескучных выходных?

Когда наступает время выходных, каждый стремится найти себе занятие по душе. Многие предпочитают отдыхать дома, удобно устроившись перед телевизором или компьютером. И вот когда все фильмы, казалось бы, давно пересмотрены, на помощь приходит перечень новинок кинематографа, из числа тех, что можно назвать по-настоящему стоящими.



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Журналист

Главный герой нового фильма, трейлер к которому доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/158995/trailers , является одним из самых дотошных представителей данной профессии. Охота за сенсациями и стремление во всем докопаться до сути – его жизненное кредо, которому он следует настолько четко, что зачастую горячие новости сами идут к нему в руки. Именно поэтому его и заинтересовало предложение очаровательной вдовы, мужа которой убили при странных обстоятельствах, и он бросает все свои силы на то, чтобы распутать это загадочное дело, подвергая себя неимоверному риску.

Коко

Музыкальный коллектив девушки-рэперши с интересным именем Коко остается неизвестным на протяжении длительного времени.



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Все становится еще хуже в тот момент, когда она узнает об измене своего молодого человека, который также является участником группы. Опустив руки, Коко возвращается в колледж для того, чтобы взяться за ум, а собственное творчество оставляет в качестве хобби. Но именно в колледже мир поэзии раскрывается перед ней во всей красе, музыка переливается новыми гранями, да и личная жизнь постепенно начинает налаживаться. Однако не стоит думать, что все проходит гладко и безболезненно, иначе и фильм не стоило бы снимать, а потому зрителя ожидают многочисленные сопереживания главной героине, которой все ее новые чаяния даются совершенно не так легко, как могло бы показаться на первый взгляд.

Собибор

Одна из новинок отечественного кинематографа, сумевшая покорить сердца тех, кто уже успел ее посмотреть. Историческая драма времен войны, повествует о событиях, происходящих в нацистском лагере, где главный герой оказывается среди сотен таких же пленных и разрабатывает план побега, организуя самое настоящее восстание, ставшее единственно успешным за всю историю Второй Мировой.

Излом времени

Данный фильм является экранизацией одноименно сказки, главная героиня которой отправляется на поиски своего отца –известного ученого, пропавшего однажды без вести. Искать его Мэг принимает решение в космическом пространстве, для чего берет с собой брата и лучшего друга.

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru