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Ещё одно уплотнение в центре Минска: на месте фабрики «Алеся» будут многоэтажки

12.06.2018 19:46 — Разное | Партизан  
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Администрация Советского района приглашает на общественное обсуждение по застройке территории швейной фабрики «Алеся» и прилегающего частного сектора.

Ещё одно уплотнение в центре Минска: на месте фабрики «Алеся» будут многоэтажки
Администрация Советского района приглашает на общественное обсуждение по застройке территории швейной фабрики «Алеся» и прилегающего частного сектора. На их месте хотят построить пять многоэтажек, в которых будет 856 квартир.  



Детальный план и другие материалы уже появились на сайте администрации Советского района Минска. Этот объект называется «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М. Богдановича — ул. В. Хоружей — ул. Кропоткина —ул. Кульман».

Проектируемый район занимает территорию в 34,6 га. Она относится к жилой смешанной застройке и непосредственно примыкает к магистрали общегородского значения —ул. М. Богдановича, магистральным улицам районного значения — ул. В. Хоружей, ул. Кропоткина и ул. Кульман. В перспективе недалеко будет проходить 3-я линия метрополитена.

Большую часть участка (19,5 га) занимают жилые территории, из них многоквартирная застройка составляет 17,0 га.

Как сообщается на сайте администрации, «основная цель и задача проекта — регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке». Эта витиеватая фраза означает, что детальный план предусматривает снос швейной фабрики, небольшого частного сектора и двух многоквартирных домов. Это будет сделано ради того, чтобы построить пять многоэтажек (всего 856 квартир) и детский сад. Может появиться гараж-стоянка на 500 машин.

Проект хотят разбить на две очереди. Так, до 2023 года планируют завершить строительство торгово-административного здания ООО «Майса» на улице Кропоткина. Второй этап — снос старых зданий и строительство жилья до 2030 года. Собираются снести дома №№ 92, 94, 96, 98, 100, 102 и 104 по улице Кропоткина, а также № 32 и  № 34 на улице Хоружей. Население квартала увеличится с 10 350 до 12 000 человек.

С экспозиционными материалами проекта можно ознакомиться в свободном доступе с 18 июня по 02 июля 2018 года включительно в вестибюле 1-го этажа администрации Советского района г. Минска по ул. Дорошевича, 8 (пн-пт. 8.00 – 20.00, сб. 9.00 – 13.00), также материалы по градостроительному проекту будут доступны и на официальном сайте администрации Советского района г. Минска в разделе «Общественное обсуждение» (http://sov.minsk.gov.by/). Контактное лицо: Корнеенко Наталья Валерьевна — главный специалист сектора строительства управления архитектуры и строительства администрации Советского района г. Минска, тел. (017) 290-05-54, факс (017) 237-32-21.

Презентация проекта состоится 20 июня 2018 года в 18:30 в актовом зале средней школы № 28, расположенной по адресу: г. Минска, ул. М. Богдановича, 76.

Свои замечания и предложения по проекту с 18 июня по 12 июля 2018 года можно оставить в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Советского района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение проекта» (почтовый адрес: 220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 8, тел. 290-05-54, 292-81-80), электронный адрес: sovadm(собачка)minsk.gov.by


 
Теги: Минск
 
 
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Администрация Советского района приглашает на общественное обсуждение по застройке территории швейной фабрики «Алеся» и прилегающего частного сектора.
 
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